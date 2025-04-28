Картаполов: Военные КНДР «отдали должок» за помощь СССР в годы Корейской войны
Глава Комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов уточнил детали участия корейских военнослужащих в операциях по освобождению Курской области. По его словам, среди них преимущественно мотострелковые и разведывательные подразделения. Это настоящие рабочие войны, выполняющие ключевые задачи на линии фронта, сказал он в интервью журналисту Александру Юнашеву из Кремлёвского пула.
В Госдуме рассказали о службе военных КНДР в ВС РФ. Видео © Telegram / Юнашев LIVE
Он также напомнил, что в середине двадцатого века советские добровольцы оказывали поддержку Корее во времена разделения полуострова и Корейской войны.
«Они вернули нам должок. И самое главное — это сигнал для всех остальных бывших партнёров, что мы готовы, мы не одни», — сказал Картаполов.
Ранее президент РФ Владимир Путин высоко оценил отвагу бойцов из КНДР, которые помогли осввободить Курскую область от ВСУ. Наши парни также похвалили военных, а глава Северной Кореи Ким Чен Ын назвал их героями, которые выполняли «священную миссию».
Life.ru