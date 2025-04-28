Глава Комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов уточнил детали участия корейских военнослужащих в операциях по освобождению Курской области. По его словам, среди них преимущественно мотострелковые и разведывательные подразделения. Это настоящие рабочие войны, выполняющие ключевые задачи на линии фронта, сказал он в интервью журналисту Александру Юнашеву из Кремлёвского пула.

В Госдуме рассказали о службе военных КНДР в ВС РФ. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

Он также напомнил, что в середине двадцатого века советские добровольцы оказывали поддержку Корее во времена разделения полуострова и Корейской войны.