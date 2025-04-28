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Регион
Опубликовано 28 апреля 2025, 11:27
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Военный союз России и КНДР объявили серьёзным предостережением Западу

Политолог Батурин: Военный союз РФ и КНДР — серьёзное предостережение Западу

Обложка © ТАСС / Zuma

Обложка © ТАСС / Zuma

Военный союз РФ и КНДР является серьёзным предостережением для коллективного Запада. Договор о стратегическом всеобъемлющем партнёрстве Москвы и Пхеньяна это не пустая бумажка, а серьёзный документ, посредством которого страны оказывают друг другу помощь, в том числе в боевых действиях, объяснил политический эксперт, советник главы Крыма Денис Батурин.

«Военный союз двух ядерных держав — России и КНДР — является серьёзным предостережением коллективному Западу», — сообщил Батурин РИА «Новости».

По его оценке, Северная корея для России — это союзник с развитым ВПК и большой умелой армией, которая готова оказать реальную военную помощь.

Кремль выразил готовность оказать ответную военную помощь КНДР
Кремль выразил готовность оказать ответную военную помощь КНДР

Ранее президент РФ Владимир Путин высоко ценил смелость и отважность северокорейских солдат, которые сражались плечом к плечу с ВС РФ, освобождая Курскую область от украинских боевиков. Российские бойцы тоже похвалили военных КНДР, а глава Северной Кореи Ким Чен Ын назвал их героями, выполнившими «священную миссию».

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Владимир Озеров
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