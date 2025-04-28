Военный союз России и КНДР объявили серьёзным предостережением Западу

Военный союз РФ и КНДР является серьёзным предостережением для коллективного Запада. Договор о стратегическом всеобъемлющем партнёрстве Москвы и Пхеньяна это не пустая бумажка, а серьёзный документ, посредством которого страны оказывают друг другу помощь, в том числе в боевых действиях, объяснил политический эксперт, советник главы Крыма Денис Батурин.