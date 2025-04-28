Военный союз России и КНДР объявили серьёзным предостережением Западу
Политолог Батурин: Военный союз РФ и КНДР — серьёзное предостережение Западу
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Военный союз РФ и КНДР является серьёзным предостережением для коллективного Запада. Договор о стратегическом всеобъемлющем партнёрстве Москвы и Пхеньяна это не пустая бумажка, а серьёзный документ, посредством которого страны оказывают друг другу помощь, в том числе в боевых действиях, объяснил политический эксперт, советник главы Крыма Денис Батурин.
«Военный союз двух ядерных держав — России и КНДР — является серьёзным предостережением коллективному Западу», — сообщил Батурин РИА «Новости».
По его оценке, Северная корея для России — это союзник с развитым ВПК и большой умелой армией, которая готова оказать реальную военную помощь.
Ранее президент РФ Владимир Путин высоко ценил смелость и отважность северокорейских солдат, которые сражались плечом к плечу с ВС РФ, освобождая Курскую область от украинских боевиков. Российские бойцы тоже похвалили военных КНДР, а глава Северной Кореи Ким Чен Ын назвал их героями, выполнившими «священную миссию».