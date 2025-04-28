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Опубликовано 28 апреля 2025, 10:34

«Проявили презрение к смерти»: В Госдуме оценили героизм военных КНДР в боях под Курском

Депутат Колесник: Военные КНДР проявили себя с лучшей стороны в боях под Курском

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bubble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bubble Dee

Военные из КНДР проявили себя с лучшей стороны в курском приграничье, воюя на стороне России. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, корейская сторона получила важнейший опыт.

«Понятно, что они действовали в соответствии с договором, но ещё и набирали боевой опыт при ведении реальных боевых действий и показали себя, как положено. Да, многие сложили головы, но тем не менее это в благодарность за участие наших во время конфликта между Северной и Южной Кореями в своё время, когда со стороны Южной Кореи были американцы. Это и привело к появлению этого государства, то есть у нас взаимный размен произошёл», — подчеркнул депутат в беседе с «Лентой.ру».

Колесник добавил, что корейцы — настоящие молодцы, они показали себя с отличной стороны. По его словам, российские военные, прошедшие огонь и воду, крайне положительно оценили работу корейских коллег. Они говорили, что солдаты КНДР были смелыми и проявили наилучшие боевые качества. Кроме того, корейцы проявили презрение к смерти, за что им большая благодарность, отметил парламентарий.

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Напомним, ранее Северная Корея официально подтвердила, что её солдаты помогали ВС РФ освобождать Курскую область. Президент России Владимир Путин поблагодарил их, отметив, что они храбро сражались плечом к плечу с российскими воинами. Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал отправку северокорейских бойцов «священной миссией», когда укрепит дружбу двух стран.

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Дарья Нарыкова
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