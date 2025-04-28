«Проявили презрение к смерти»: В Госдуме оценили героизм военных КНДР в боях под Курском

«Понятно, что они действовали в соответствии с договором, но ещё и набирали боевой опыт при ведении реальных боевых действий и показали себя, как положено. Да, многие сложили головы, но тем не менее это в благодарность за участие наших во время конфликта между Северной и Южной Кореями в своё время, когда со стороны Южной Кореи были американцы. Это и привело к появлению этого государства, то есть у нас взаимный размен произошёл», — подчеркнул депутат в беседе с «Лентой.ру».