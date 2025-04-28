«Проявили презрение к смерти»: В Госдуме оценили героизм военных КНДР в боях под Курском
Депутат Колесник: Военные КНДР проявили себя с лучшей стороны в боях под Курском
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Военные из КНДР проявили себя с лучшей стороны в курском приграничье, воюя на стороне России. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, корейская сторона получила важнейший опыт.
«Понятно, что они действовали в соответствии с договором, но ещё и набирали боевой опыт при ведении реальных боевых действий и показали себя, как положено. Да, многие сложили головы, но тем не менее это в благодарность за участие наших во время конфликта между Северной и Южной Кореями в своё время, когда со стороны Южной Кореи были американцы. Это и привело к появлению этого государства, то есть у нас взаимный размен произошёл», — подчеркнул депутат в беседе с «Лентой.ру».
Колесник добавил, что корейцы — настоящие молодцы, они показали себя с отличной стороны. По его словам, российские военные, прошедшие огонь и воду, крайне положительно оценили работу корейских коллег. Они говорили, что солдаты КНДР были смелыми и проявили наилучшие боевые качества. Кроме того, корейцы проявили презрение к смерти, за что им большая благодарность, отметил парламентарий.
Напомним, ранее Северная Корея официально подтвердила, что её солдаты помогали ВС РФ освобождать Курскую область. Президент России Владимир Путин поблагодарил их, отметив, что они храбро сражались плечом к плечу с российскими воинами. Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал отправку северокорейских бойцов «священной миссией», когда укрепит дружбу двух стран.