Участие северокорейских военных в украинском конфликте отдаляет наступление мира, Северной Корее следует прекратить посылать солдат, а России — поощрять такие шаги Пхеньяна. Об этом сообщает южнокорейская газета Yonhap со ссылкой на заявление Госдепа США.

«Третьи страны, такие как КНДР, которые способствовали затягиванию войны между Россией и Украиной, несут ответственность за это», — сказано в материале.

Госдеп выразил обеспокоенность участием солдат КНДР в боевых действиях на стороне Армии России. Пхеньяну стоит прекратить развёртывать в зоне конфликта своих солдат, а Москва должна перестать оказывать в ответ северокорейским властям поддержку, потребовали там. В Госдепе добавили, что подготовка Россией военных КНДР идёт вразрез с занимательными по своей структуре резолюциями Совбеза ООН, которые запрещают странам получать от Пхеньяна помощь или предоставлять её в ответ.