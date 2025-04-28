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Регион
Опубликовано 28 апреля 2025, 09:52
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Белый дом выдвинул России дерзкое требование из-за участия солдат КНДР в боях за Курщину

Yonhap: Госдеп США не рад узнать об участии солдат КНДР в конфликте на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Участие северокорейских военных в украинском конфликте отдаляет наступление мира, Северной Корее следует прекратить посылать солдат, а России — поощрять такие шаги Пхеньяна. Об этом сообщает южнокорейская газета Yonhap со ссылкой на заявление Госдепа США.

«Третьи страны, такие как КНДР, которые способствовали затягиванию войны между Россией и Украиной, несут ответственность за это», — сказано в материале.

Госдеп выразил обеспокоенность участием солдат КНДР в боевых действиях на стороне Армии России. Пхеньяну стоит прекратить развёртывать в зоне конфликта своих солдат, а Москва должна перестать оказывать в ответ северокорейским властям поддержку, потребовали там. В Госдепе добавили, что подготовка Россией военных КНДР идёт вразрез с занимательными по своей структуре резолюциями Совбеза ООН, которые запрещают странам получать от Пхеньяна помощь или предоставлять её в ответ.

Axios: США планируют возобновить диалог с КНДР и ищут связи с Ким Чен Ыном
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Ранее Северная Корея официально подтвердила, что её солдаты помогали ВС РФ освобождать Курскую область. Президент России Владимир Путин поблагодарил их, отметив, что они храбро сражались плечом к плечу с российскими воинами. Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал отправку северокорейских бойцов «священной миссией», когда укрепит дружбу двух стран.

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Владимир Озеров
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