Белый дом выдвинул России дерзкое требование из-за участия солдат КНДР в боях за Курщину
Yonhap: Госдеп США не рад узнать об участии солдат КНДР в конфликте на Украине
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Участие северокорейских военных в украинском конфликте отдаляет наступление мира, Северной Корее следует прекратить посылать солдат, а России — поощрять такие шаги Пхеньяна. Об этом сообщает южнокорейская газета Yonhap со ссылкой на заявление Госдепа США.
«Третьи страны, такие как КНДР, которые способствовали затягиванию войны между Россией и Украиной, несут ответственность за это», — сказано в материале.
Госдеп выразил обеспокоенность участием солдат КНДР в боевых действиях на стороне Армии России. Пхеньяну стоит прекратить развёртывать в зоне конфликта своих солдат, а Москва должна перестать оказывать в ответ северокорейским властям поддержку, потребовали там. В Госдепе добавили, что подготовка Россией военных КНДР идёт вразрез с занимательными по своей структуре резолюциями Совбеза ООН, которые запрещают странам получать от Пхеньяна помощь или предоставлять её в ответ.
Ранее Северная Корея официально подтвердила, что её солдаты помогали ВС РФ освобождать Курскую область. Президент России Владимир Путин поблагодарил их, отметив, что они храбро сражались плечом к плечу с российскими воинами. Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал отправку северокорейских бойцов «священной миссией», когда укрепит дружбу двух стран.