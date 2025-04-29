«К каким — узнаем позже»: В Госдуме допустили подготовку солдат КНДР к новым задачам на СВО
Картаполов не исключил, что солдаты из КНДР будут воевать на других участках СВО
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Военнослужащих Северной Кореи могут продолжить выполнять вместе с российскими солдатами задачи спецоперации на других участках фронта после освобождения Курской области от ВСУ. Об этом журналистам рассказал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, последнее слово — за президентом РФ Владимиром Путиным.
«Как он решит, так и будет, но исключать я бы этого не стал. <…> [Корейские военнослужащие] завершили выполнение задач и теперь готовятся к другим задачам, к каким — узнаем позже», — сказал Картаполов.
Депутат также предположил, что было правильным решением сделать приглашение бойцам из КНДР поучаствовать в параде Победы 9 Мая на Красной площади, тем самым выразив им благодарность за участие в в СВО на стороне России.
Официально участие бойцов КНДР в операции по освобождению Курской области ранее подтвердили российские власти. Президент Владимир Путин выразил благодарность Пхеньяну, лидеру КНДР Ким Чен Ыну и военнослужащим Корейской народной армии за поддержку. Глава Комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов также напомнил, что в середине двадцатого века советские добровольцы оказывали поддержку Корее во времена разделения полуострова и Корейской войны.