«К каким — узнаем позже»: В Госдуме допустили подготовку солдат КНДР к новым задачам на СВО

Военнослужащих Северной Кореи могут продолжить выполнять вместе с российскими солдатами задачи спецоперации на других участках фронта после освобождения Курской области от ВСУ. Об этом журналистам рассказал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, последнее слово — за президентом РФ Владимиром Путиным.

«Как он решит, так и будет, но исключать я бы этого не стал. <…> [Корейские военнослужащие] завершили выполнение задач и теперь готовятся к другим задачам, к каким — узнаем позже», — сказал Картаполов.

Депутат также предположил, что было правильным решением сделать приглашение бойцам из КНДР поучаствовать в параде Победы 9 Мая на Красной площади, тем самым выразив им благодарность за участие в в СВО на стороне России.