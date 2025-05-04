Фицо рассказал, кого возьмёт с собой на День Победы в Москве

Вместе с главой правительства Словакии Робертом Фицо в Москву на День Победы приедут двое студентов. Об этом премьер-министр сообщил во время пресс-конференции.

«Официальная делегация в Москву — это 1+2. Два студента, молодые люди, которых я выбрал», — заявил он.