Фицо рассказал, кого возьмёт с собой на День Победы в Москве
Фицо заявил, что вместе с ним в Москву на 9 Мая приедут двое студентов
Роберт Фицо. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Вместе с главой правительства Словакии Робертом Фицо в Москву на День Победы приедут двое студентов. Об этом премьер-министр сообщил во время пресс-конференции.
«Официальная делегация в Москву — это 1+2. Два студента, молодые люди, которых я выбрал», — заявил он.
Фицо также отметил, что на торжества 9 Мая в Москве приедут национальные парламентарии Словакии и депутаты страны, входящие в Европейский парламент. Однако для них составлена отдельная программа и в делегацию премьер-министра они не войдут.
Ранее Владимир Зеленский, «миролюбиво» отвергнувший предложение президента РФ Владимира Путина о трёхдневном перемирии в честь празднования 80-летия Великой Победы, решил намекнуть на угрозу для безопасности иностранных лидеров, которые посетят Москву на 9 Мая. За это в Госдуме его назвали трусливым преступником, оторвавшимся от реальности, а в МИД РФ в очередной раз отметили, что во главе киевского режима стоит террорист международного масштаба. Роберт Фицо тоже прокомментировал «скрытые» угрозы Зеленского, назвав их смешными и немыслимыми.