Захарова: Зеленский «пробил дно», начав угрожать ветеранам и мировым лидерам
Мария Захарова. Обложка © Telegram / Мария Захарова
Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что своими угрозами срыва Парада Победы Владимир Зеленский «пробил дно», так как напрямую угрожает ветеранам, которые посетят торжественные мероприятия в честь праздника, а также мировым лидерам. Об этом она написала в своём телеграм-канале.
«Сегодня он [Владимир Зеленский] пробил и это дно: теперь он угрожает физической небезопасностью ещё и ветеранам, которые в святой день придут на парады и торжественные мероприятия», — заявила Захарова.
Дипломат подчеркнула, что угрозы подтвердили неонацистскую сущность киевского режима, ставшего террористической ячейкой. Самого Зеленского она назвала террористом международного масштаба.
Напомним, ранее Владимир Зеленский отверг предложение президента России Владимира Путина о трёхдневном перемирии по случаю празднования Дня Победы. Также главарь киевского режима заявил, что не гарантирует безопасность мировых лидеров 9 Мая в Москве. В Кремле уже отреагировали на отказ Киева.