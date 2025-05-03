Захарова: Зеленский «пробил дно», начав угрожать ветеранам и мировым лидерам

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что своими угрозами срыва Парада Победы Владимир Зеленский «пробил дно», так как напрямую угрожает ветеранам, которые посетят торжественные мероприятия в честь праздника, а также мировым лидерам. Об этом она написала в своём телеграм-канале.

«Сегодня он [Владимир Зеленский] пробил и это дно: теперь он угрожает физической небезопасностью ещё и ветеранам, которые в святой день придут на парады и торжественные мероприятия», — заявила Захарова.