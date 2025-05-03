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Регион
3 мая, 13:04

Захарова: Зеленский «пробил дно», начав угрожать ветеранам и мировым лидерам

Мария Захарова. Обложка © Telegram / Мария Захарова

Мария Захарова. Обложка © Telegram / Мария Захарова

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что своими угрозами срыва Парада Победы Владимир Зеленский «пробил дно», так как напрямую угрожает ветеранам, которые посетят торжественные мероприятия в честь праздника, а также мировым лидерам. Об этом она написала в своём телеграм-канале.

«Сегодня он [Владимир Зеленский] пробил и это дно: теперь он угрожает физической небезопасностью ещё и ветеранам, которые в святой день придут на парады и торжественные мероприятия», — заявила Захарова.

Дипломат подчеркнула, что угрозы подтвердили неонацистскую сущность киевского режима, ставшего террористической ячейкой. Самого Зеленского она назвала террористом международного масштаба.

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Напомним, ранее Владимир Зеленский отверг предложение президента России Владимира Путина о трёхдневном перемирии по случаю празднования Дня Победы. Также главарь киевского режима заявил, что не гарантирует безопасность мировых лидеров 9 Мая в Москве. В Кремле уже отреагировали на отказ Киева.

Мария Любицкая
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