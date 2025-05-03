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3 мая, 12:25

Идеологическая основа — нацизм: В Кремле оценили отказ Киева от перемирия

Песков: Неготовность к перемирию в День Победы показывает нацистскую суть Киева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Отказ Киева от перемирия в дни празднования 80-летия Великой Победы показывает нацистскую суть режима. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Неготовность [киевского] режима прямо ответить на сделанное Россией предложение ясно показывает, что идеологической основой сегодняшнего киевского режима является неонацизм. И победа над гитлеровской Германией, над коричневой чумой и нацизмом, праздником для них, судя по всему, не является», — констатировал спикер Кремля.

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Напомним, российский лидер Владимир Путин предложил Украине объявить трёхдневное перемирие в честь празднования 80-летнего юбилея в Великой Отечественной войне. Киев несколько дней хранил молчание, а сегодня инициативу прокомментировал Владимир Зеленский, заявивший, что отказывается от временного прекращения огня.

Александр Юнашев
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