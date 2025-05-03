Отказ Киева от перемирия в дни празднования 80-летия Великой Победы показывает нацистскую суть режима. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Неготовность [киевского] режима прямо ответить на сделанное Россией предложение ясно показывает, что идеологической основой сегодняшнего киевского режима является неонацизм. И победа над гитлеровской Германией, над коричневой чумой и нацизмом, праздником для них, судя по всему, не является», — констатировал спикер Кремля.