Идеологическая основа — нацизм: В Кремле оценили отказ Киева от перемирия
Песков: Неготовность к перемирию в День Победы показывает нацистскую суть Киева
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Отказ Киева от перемирия в дни празднования 80-летия Великой Победы показывает нацистскую суть режима. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Неготовность [киевского] режима прямо ответить на сделанное Россией предложение ясно показывает, что идеологической основой сегодняшнего киевского режима является неонацизм. И победа над гитлеровской Германией, над коричневой чумой и нацизмом, праздником для них, судя по всему, не является», — констатировал спикер Кремля.
Напомним, российский лидер Владимир Путин предложил Украине объявить трёхдневное перемирие в честь празднования 80-летнего юбилея в Великой Отечественной войне. Киев несколько дней хранил молчание, а сегодня инициативу прокомментировал Владимир Зеленский, заявивший, что отказывается от временного прекращения огня.