Действия главы киевского режима Владимира Зеленского по срыву мирных договорённостей, в частности отказ от трёхдневного перемирия по случаю 9 Мая, напрямую продиктованы его желанием сохранить собственную диктатуру. Таким мнением поделился председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, призвав власти США сделать выводы.

«Зеленский подрывает мирные усилия и в очередной раз ради сохранения своей диктатуры пытается сорвать переговорный трек по урегулированию украинского конфликта. Выводы должны быть сделаны, в том числе администрацией [президента США Дональда] Трампа», — отметил Слуцкий.