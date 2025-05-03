«Должны сделать выводы»: Слуцкий рассказал, почему Зеленский отказался от перемирия на 9 Мая
Слуцкий: Зеленский срывает мирные переговоры ради сохранения своей диктатуры
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News
Действия главы киевского режима Владимира Зеленского по срыву мирных договорённостей, в частности отказ от трёхдневного перемирия по случаю 9 Мая, напрямую продиктованы его желанием сохранить собственную диктатуру. Таким мнением поделился председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, призвав власти США сделать выводы.
«Зеленский подрывает мирные усилия и в очередной раз ради сохранения своей диктатуры пытается сорвать переговорный трек по урегулированию украинского конфликта. Выводы должны быть сделаны, в том числе администрацией [президента США Дональда] Трампа», — отметил Слуцкий.
По словам главы ЛДПР, своими действиями Киев демонстрирует пренебрежение к памяти советских солдат, освобождавших Украину, а также к безопасности глав других государств. Слуцкий заявил, что украинские власти, напрочь утратившие самостоятельность в принятии решений, позволяют себе угрожать тем, кто сохранил свой суверенитет и придерживается исторической правды.
Напомним, ранее Владимир Зеленский отверг предложение президента России Владимира Путина о трёхдневном перемирии по случаю празднования Дня Победы. Также главарь киевского режима заявил, что не гарантирует безопасность мировых лидеров 9 Мая в Москве.