Кремль подтвердил визит Си Цзиньпина в Москву на торжества в честь Дня Победы

Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию с визитом 7-10 мая по приглашению президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что лидер Китая примет участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

«В ходе переговоров будут обсуждены основные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, а также актуальные проблемы международной и региональной повестки дня», — говорится в сообщении.

Также стороны намерены подписать целый ряд межправительственных и межведомственных документов.