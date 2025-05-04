Кремль подтвердил визит Си Цзиньпина в Москву на торжества в честь Дня Победы
Владимир Путин и Си Цзиньпин на встрече в Китае. Фото © Life.ru
Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию с визитом 7-10 мая по приглашению президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что лидер Китая примет участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
«В ходе переговоров будут обсуждены основные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, а также актуальные проблемы международной и региональной повестки дня», — говорится в сообщении.
Также стороны намерены подписать целый ряд межправительственных и межведомственных документов.
Ранее LIfe.ru представил список зарубежных лидеров, которые в этом году посетят Москву 9 мая для участия в праздничных мероприятиях по случаю 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В перечне представлены 19 фамилий.