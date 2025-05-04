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Регион
4 мая, 07:21

Кремль подтвердил визит Си Цзиньпина в Москву на торжества в честь Дня Победы

Владимир Путин и Си Цзиньпин на встрече в Китае. Фото © Life.ru

Владимир Путин и Си Цзиньпин на встрече в Китае. Фото © Life.ru

Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию с визитом 7-10 мая по приглашению президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что лидер Китая примет участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

«В ходе переговоров будут обсуждены основные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, а также актуальные проблемы международной и региональной повестки дня», — говорится в сообщении.

Также стороны намерены подписать целый ряд межправительственных и межведомственных документов.

Вучич из-за болезни отменил рабочие планы, кроме поездки в Москву на 9 Мая
Вучич из-за болезни отменил рабочие планы, кроме поездки в Москву на 9 Мая

Ранее LIfe.ru представил список зарубежных лидеров, которые в этом году посетят Москву 9 мая для участия в праздничных мероприятиях по случаю 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В перечне представлены 19 фамилий.

Никита Никонов
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