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3 мая, 21:53

Вучич из-за болезни отменил рабочие планы, кроме поездки в Москву на 9 Мая

Александр Вучич. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Александр Вучич. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Президент Сербии Александр Вучич отменил рабочие планы из-за болезни, однако всё равно, вероятно, отправится в Москву на празднование 80-летия Победы 9 мая. Такую информацию озвучил министр финансов Сербии Синиша Мали в интервью RTS.

Он выразил уверенность, что Вучич выполнит данное обещание.

«На следующий день, два, три, когда он поправится, он выступит перед публикой. Одно я могу сказать, зная его, учитывая, что он человек слова, он дал слово, что будет там (в Москве. — Прим. Life.ru), я предполагаю, что он сдержит свое слово»,сказал министр.

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Ранее Life.ru сообщал, что Вучича выписали из Военно-медицинской академии (ВМА) в Белграде. Сербский президент был вынужден прервать поездку в США из-за недомогания. Врачи порекомендовали ему больше отдыхать и соблюдать покой.

Лия Мурадьян
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