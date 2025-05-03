«Самочувствие улучшилось»: Вучича выписали из больницы в Белграде

Президент Сербии Александр Вучич, который был вынужден прервать свою поездку в США из-за недомогания, покинул Военно-медицинскую академию (ВМА) в Белграде. Как сообщил министр финансов страны Синиша Мали, состояние главы государства стабилизировалось, и он чувствует себя значительно лучше.

«Он вышел из ВМА примерно в 17:00. Я поговорил с ним по телефону, и он подтвердил, что его самочувствие улучшилось», – отметил Мали в эфире Радио и телевидения Сербии.

По словам министра, врачи рекомендовали Вучичу больше отдыхать и соблюдать покой.