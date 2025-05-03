День Победы
Взрыв авто в Балашихе
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 мая, 19:49

«Самочувствие улучшилось»: Вучича выписали из больницы в Белграде

Министр финансов Сербии сообщил, что президента Вучича выписали из больницы

Президент Сербии Александр Вучич. Обложка © Х / avucic

Президент Сербии Александр Вучич. Обложка © Х / avucic

Президент Сербии Александр Вучич, который был вынужден прервать свою поездку в США из-за недомогания, покинул Военно-медицинскую академию (ВМА) в Белграде. Как сообщил министр финансов страны Синиша Мали, состояние главы государства стабилизировалось, и он чувствует себя значительно лучше.

«Он вышел из ВМА примерно в 17:00. Я поговорил с ним по телефону, и он подтвердил, что его самочувствие улучшилось», – отметил Мали в эфире Радио и телевидения Сербии.

По словам министра, врачи рекомендовали Вучичу больше отдыхать и соблюдать покой.

Вучич внезапно заболел во время визита в США
Вучич внезапно заболел во время визита в США

Во время своей поездки в США президент успел провести встречи с несколькими конгрессменами и бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани. Однако после ухудшения здоровья он был вынужден вернуться на родину. Врачи отметили, что Вучич на протяжении последних 10 лет страдает от проблем с давлением.

Ранее Вучич заявлял о немыслимом давлении со стороны ЕС из-за его планов поехать в Москву 9 мая. Сербский лидер должен был посетить парад Победы на Красной площади и провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, однако теперь эта поездка находится под угрозой.

Юния Ларсон
  • Новости
  • Сербия
  • Александр Вучич
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar