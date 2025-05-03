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3 мая, 07:38

Вучич внезапно заболел во время визита в США

PTC: Вучич заболел во время визита в США и отменил запланированные встречи

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Президент Сербии Александр Вучич внезапно почувствовал себя плохо в пятницу во время визита в штат Флорида, США. Как сообщила телекомпания РТС, из-за этого он вынужден прервать свою поездку, отменив все запланированные встречи, и вернуться на родину.

Решение о досрочном возвращении в Сербию было принято после совещания с медицинскими специалистами. Другие детали о состоянии президента не уточняются. Попытки связаться с офисом Вучича в Белграде в нерабочее время не принесли результата.

Ранее Александр Вучич сообщал о своих планах провести в ходе этой поездки встречи, в том числе с бывшим президентом США Дональдом Трампом и другими видными представителями Республиканской партии. На данный момент из его администрации нет подтверждения, состоялась ли запланированная беседа с главой Белого дома или она также была отменена из-за болезни.

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Напомним, что Александр Вучич планирует прилететь в Москву на День Победы, чтобы понаблюдать за праздничными мероприятиями и провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. При этом в ЕС на него из-за оказывается невероятное давление.

Владимир Озеров
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