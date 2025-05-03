Вучич внезапно заболел во время визита в США

Президент Сербии Александр Вучич внезапно почувствовал себя плохо в пятницу во время визита в штат Флорида, США. Как сообщила телекомпания РТС, из-за этого он вынужден прервать свою поездку, отменив все запланированные встречи, и вернуться на родину.

Решение о досрочном возвращении в Сербию было принято после совещания с медицинскими специалистами. Другие детали о состоянии президента не уточняются. Попытки связаться с офисом Вучича в Белграде в нерабочее время не принесли результата.