Вучич внезапно заболел во время визита в США
PTC: Вучич заболел во время визита в США и отменил запланированные встречи
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Президент Сербии Александр Вучич внезапно почувствовал себя плохо в пятницу во время визита в штат Флорида, США. Как сообщила телекомпания РТС, из-за этого он вынужден прервать свою поездку, отменив все запланированные встречи, и вернуться на родину.
Решение о досрочном возвращении в Сербию было принято после совещания с медицинскими специалистами. Другие детали о состоянии президента не уточняются. Попытки связаться с офисом Вучича в Белграде в нерабочее время не принесли результата.
Ранее Александр Вучич сообщал о своих планах провести в ходе этой поездки встречи, в том числе с бывшим президентом США Дональдом Трампом и другими видными представителями Республиканской партии. На данный момент из его администрации нет подтверждения, состоялась ли запланированная беседа с главой Белого дома или она также была отменена из-за болезни.