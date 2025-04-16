Президент Сербии Александр Вучич подтвердил своё намерение посетить Москву 9 мая, несмотря на беспрецедентное внешнее давление. Соответствующее заявление он сделал в ходе обращения к нации, напомнив, что не встречался с российским лидером Владимиром Путиным с ноября 2021 года.

«Мне кажется, что небо вот-вот рухнет мне на голову от давления из-за поездки в Москву, хотя я никого не обманывал и не лгал. Ещё восемь месяцев назад я публично объявил о намерении поехать в Москву, ведь уже три года <...> я официально не встречался с президентом РФ, в отличие от многих европейских лидеров», — указал Вучич в ходе обращения к нации.

Вучич акцентировал историческую позицию Сербии — народ страны гордится своим вкладом в борьбу с фашизмом, в отличие от тех, кто пытается переписать историю. Именно эта принципиальная позиция, по его словам, стала ключевой причиной принятия приглашения на празднование Дня Победы.