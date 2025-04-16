Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 апреля, 18:39

«Небо вот-вот рухнет на голову»: Вучич заявил о немыслимом давлении ЕС из-за поездки в Москву

Вучич заявил о колоссальном давлении из-за решения ехать в Москву на 9 Мая

Александр Вучич. Обложка © ТАСС / EPA / ANDREJ CUKIC

Александр Вучич. Обложка © ТАСС / EPA / ANDREJ CUKIC

Президент Сербии Александр Вучич подтвердил своё намерение посетить Москву 9 мая, несмотря на беспрецедентное внешнее давление. Соответствующее заявление он сделал в ходе обращения к нации, напомнив, что не встречался с российским лидером Владимиром Путиным с ноября 2021 года.

«Мне кажется, что небо вот-вот рухнет мне на голову от давления из-за поездки в Москву, хотя я никого не обманывал и не лгал. Ещё восемь месяцев назад я публично объявил о намерении поехать в Москву, ведь уже три года <...> я официально не встречался с президентом РФ, в отличие от многих европейских лидеров», — указал Вучич в ходе обращения к нации.

Вучич акцентировал историческую позицию Сербии — народ страны гордится своим вкладом в борьбу с фашизмом, в отличие от тех, кто пытается переписать историю. Именно эта принципиальная позиция, по его словам, стала ключевой причиной принятия приглашения на празднование Дня Победы.

Политик обозначил практические цели визита: переговоры о газовом соглашении, судьбе нефтяной компании NIS и других стратегических вопросах. При этом он не исключил возможных санкционных последствий, которые могут повлиять даже на оперативные возможности сербской армии. Он напомнил, что Сербия уже три с половиной года выдерживает давление, отказываясь присоединяться к антироссийским санкциям. Вучич добавил, что готов к тому, что «небо всё же упадет ему на голову».

Вучич заявил о двух мировых лидерах, тайно говоривших с Путиным
Вучич заявил о двух мировых лидерах, тайно говоривших с Путиным

Напомним, недавно глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что лидеры государств, чьи делегации будут представлены на параде Победы 9 Мая в Москве, столкнутся с «последствиями» своего решения. А Сербии пригрозили отказать во вступлении в ЕС, если Александр Вучич не проявит покорность. Впрочем, сегодня в Еврокомиссии признали, что не имеют законных методов воздействия на европейских лидеров в этом вопросе.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Сербия
  • Александр Вучич
  • День Победы
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar