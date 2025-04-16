«Небо вот-вот рухнет на голову»: Вучич заявил о немыслимом давлении ЕС из-за поездки в Москву
Вучич заявил о колоссальном давлении из-за решения ехать в Москву на 9 Мая
Александр Вучич. Обложка © ТАСС / EPA / ANDREJ CUKIC
Президент Сербии Александр Вучич подтвердил своё намерение посетить Москву 9 мая, несмотря на беспрецедентное внешнее давление. Соответствующее заявление он сделал в ходе обращения к нации, напомнив, что не встречался с российским лидером Владимиром Путиным с ноября 2021 года.
«Мне кажется, что небо вот-вот рухнет мне на голову от давления из-за поездки в Москву, хотя я никого не обманывал и не лгал. Ещё восемь месяцев назад я публично объявил о намерении поехать в Москву, ведь уже три года <...> я официально не встречался с президентом РФ, в отличие от многих европейских лидеров», — указал Вучич в ходе обращения к нации.
Вучич акцентировал историческую позицию Сербии — народ страны гордится своим вкладом в борьбу с фашизмом, в отличие от тех, кто пытается переписать историю. Именно эта принципиальная позиция, по его словам, стала ключевой причиной принятия приглашения на празднование Дня Победы.
Политик обозначил практические цели визита: переговоры о газовом соглашении, судьбе нефтяной компании NIS и других стратегических вопросах. При этом он не исключил возможных санкционных последствий, которые могут повлиять даже на оперативные возможности сербской армии. Он напомнил, что Сербия уже три с половиной года выдерживает давление, отказываясь присоединяться к антироссийским санкциям. Вучич добавил, что готов к тому, что «небо всё же упадет ему на голову».
Напомним, недавно глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что лидеры государств, чьи делегации будут представлены на параде Победы 9 Мая в Москве, столкнутся с «последствиями» своего решения. А Сербии пригрозили отказать во вступлении в ЕС, если Александр Вучич не проявит покорность. Впрочем, сегодня в Еврокомиссии признали, что не имеют законных методов воздействия на европейских лидеров в этом вопросе.