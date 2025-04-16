ЕК сокрушается о невозможности наказать Фицо и Вучича за участие в Параде Победы в Москве

Евросоюз не обладает никакими полномочиями в вопросах привлечения к ответственности политиков, которые изъявили желание отправиться на празднование Дня Победы в Москву 9 мая. Об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Ариана Подеста.

«Еврокомиссия не может наказывать глав государств и правительств», — подчеркнула она на брифинге в Брюсселе, комментируя планы премьер-министра Словакии Роберта Фицо побывать на Параде Победы в российской столице.

Однако представитель ЕК Гийом Мерсье напомнил Словакии, что она планирует стать членом Евросоюза, а значит Фицо следует хорошенько подумать по поводу визита в Москву. По его словам, словацкие власти должны проводить свою внешнюю политику в точном соответствии с решениями ЕС. Мерсье подчеркнул, что европейские лидеры хотят видеть государство «надёжным партнёром с учётом общих принципов, ценностей, безопасности и процветания», поэтому Словакия должна подтвердить свою стратегическую приверженность ЕС. Мерсье не стал говорить о конкретных последствиях визита Фицо в Москву 9 мая, но намекнул на них в своей речи в Брюсселе.