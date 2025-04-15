Захарова назвала евронацизмом запрет для лидеров ЕС приезжать в Москву на 9 Мая

Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила позицию Евросоюза о возможном отказе Сербии в присоединении к ЕС, если президент страны Александр Вучич примет участие в Параде Победы в Москве. Дипломат назвала это проявлением «евронацизма».

«Если это так, то на наших глазах возрождается евронацизм. Так фашисты 80 лет назад заставляли отказываться от своей Родины, этноса, веры тех, кого считали «людьми второго сорта», — написала она в своём телеграм-канале, комментируя соответствующие материалы The Telegraph.