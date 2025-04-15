Захарова назвала евронацизмом запрет для лидеров ЕС приезжать в Москву на 9 Мая
Мария Захарова. Обложка © Telegram / Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила позицию Евросоюза о возможном отказе Сербии в присоединении к ЕС, если президент страны Александр Вучич примет участие в Параде Победы в Москве. Дипломат назвала это проявлением «евронацизма».
«Если это так, то на наших глазах возрождается евронацизм. Так фашисты 80 лет назад заставляли отказываться от своей Родины, этноса, веры тех, кого считали «людьми второго сорта», — написала она в своём телеграм-канале, комментируя соответствующие материалы The Telegraph.
Напомним, что главный дипломат ЕС Кая Каллас сделала похожие заявления — она пригрозила «последствиями» государствам, делегации которых будут присутствовать на Параде Победы 9 Мая в Москве. В Кремле к таким выходкам отнеслись хладнокровно. А спикер парламента Армении Ален Симонян ответил Каллас, что армянское руководство и без её помощи решит вопрос своего присутствия на мероприятии.