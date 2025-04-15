В Кремле прокомментировали угрозы Каллас из-за Парада Победы 9 Мая

В Кремле назвали «весьма и весьма жёсткими» заявления главы евродипломатии Каи Калласс, которая пригрозилад странам ЕС «последствиями» за посещение Парада Победы в Москве 9 мая. Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Москве не считают такую риторику правильной.

«Мы обращаем внимание на её весьма и весьма жёсткие заявления. Мы не считаем их правильными... Оценку этим угрозам нужно давать тем суверенным государствам, которым она угрожает», — отметил Песков.