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Регион
15 апреля, 10:24

В Кремле прокомментировали угрозы Каллас из-за Парада Победы 9 Мая

Песков: Оценку угрозам Каллас должны давать страны, которым они адресованы

Обложка © ТАСС / ЕРА

Обложка © ТАСС / ЕРА

В Кремле назвали «весьма и весьма жёсткими» заявления главы евродипломатии Каи Калласс, которая пригрозилад странам ЕС «последствиями» за посещение Парада Победы в Москве 9 мая. Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Москве не считают такую риторику правильной.

«Мы обращаем внимание на её весьма и весьма жёсткие заявления. Мы не считаем их правильными... Оценку этим угрозам нужно давать тем суверенным государствам, которым она угрожает», — отметил Песков.

В Госдуме требуют трибунала ООН над Каллас за угрозы участникам Парада Победы в Москве
В Госдуме требуют трибунала ООН над Каллас за угрозы участникам Парада Победы в Москве

Напомним, ранее глава евродипломатии Кая Каллас пригрозила «последствиями» странам, делегации которых отправятся в Москву на Парад Победы 9 Мая. Она заявила, что Брюссель не одобряет такие поездки, и сам не намерен принимать участие в торжественных мероприятиях.

Александра Вишнякова
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