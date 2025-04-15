В Кремле прокомментировали угрозы Каллас из-за Парада Победы 9 Мая
Песков: Оценку угрозам Каллас должны давать страны, которым они адресованы
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В Кремле назвали «весьма и весьма жёсткими» заявления главы евродипломатии Каи Калласс, которая пригрозилад странам ЕС «последствиями» за посещение Парада Победы в Москве 9 мая. Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Москве не считают такую риторику правильной.
«Мы обращаем внимание на её весьма и весьма жёсткие заявления. Мы не считаем их правильными... Оценку этим угрозам нужно давать тем суверенным государствам, которым она угрожает», — отметил Песков.
Напомним, ранее глава евродипломатии Кая Каллас пригрозила «последствиями» странам, делегации которых отправятся в Москву на Парад Победы 9 Мая. Она заявила, что Брюссель не одобряет такие поездки, и сам не намерен принимать участие в торжественных мероприятиях.