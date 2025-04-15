В Госдуме требуют трибунала ООН над Каллас за угрозы участникам Парада Победы в Москве

В Госдуме призвали отстранить от должности Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас и передать её под международный трибунал ООН. С таким заявлением выступил спикер нижней палаты Федерального собрания Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.

«Заявление Каллас — неуважение к памяти о тех, кто пожертвовал собой, спасая мир от фашизма. Каллас необходимо отстранить от должности и отдать под международный трибунал ООН», — подчеркнул парламентарий.

Поводом для такого заявления послужили слова Каллас, которая призвала представителей стран воздержаться от поездок в Москву для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.