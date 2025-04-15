Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 апреля, 07:05

В Госдуме требуют трибунала ООН над Каллас за угрозы участникам Парада Победы в Москве

Володин: Каллас необходимо отстранить от должности и отдать под трибунал ООН

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Обложка © Wikipedia / Annika Haas

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Обложка © Wikipedia / Annika Haas

В Госдуме призвали отстранить от должности Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас и передать её под международный трибунал ООН. С таким заявлением выступил спикер нижней палаты Федерального собрания Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.

«Заявление Каллас — неуважение к памяти о тех, кто пожертвовал собой, спасая мир от фашизма. Каллас необходимо отстранить от должности и отдать под международный трибунал ООН», — подчеркнул парламентарий.

Поводом для такого заявления послужили слова Каллас, которая призвала представителей стран воздержаться от поездок в Москву для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Обернулась против неё»: В Европе заявили о провале авантюры Каллас против России
«Обернулась против неё»: В Европе заявили о провале авантюры Каллас против России

Ранее глава евродипломатии заявила, что в Брюсселе вовсе не поддерживают идею такой поездки. Не приветствуется также и участие стран-кандидатов в ЕС в данном празднике и представителей государств об этом уже предупредили. При этом все те страны, которые всё же поедут на Парад, будут иметь определённые последствия.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Кая Каллас
  • ООН
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
  • Херсонская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar