В Госдуме требуют трибунала ООН над Каллас за угрозы участникам Парада Победы в Москве
Володин: Каллас необходимо отстранить от должности и отдать под трибунал ООН
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Обложка © Wikipedia / Annika Haas
В Госдуме призвали отстранить от должности Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас и передать её под международный трибунал ООН. С таким заявлением выступил спикер нижней палаты Федерального собрания Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.
«Заявление Каллас — неуважение к памяти о тех, кто пожертвовал собой, спасая мир от фашизма. Каллас необходимо отстранить от должности и отдать под международный трибунал ООН», — подчеркнул парламентарий.
Поводом для такого заявления послужили слова Каллас, которая призвала представителей стран воздержаться от поездок в Москву для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Ранее глава евродипломатии заявила, что в Брюсселе вовсе не поддерживают идею такой поездки. Не приветствуется также и участие стран-кандидатов в ЕС в данном празднике и представителей государств об этом уже предупредили. При этом все те страны, которые всё же поедут на Парад, будут иметь определённые последствия.