Руководитель внешнеполитического ведомства Европейского союза Кая Каллас, столкнувшись с неудачей в своей рискованной инициативе по Украине, была вынуждена пересмотреть позицию и стать более практичной. Она осознала, что её план по созданию фонда в размере 40 миллиардов евро для военной поддержки Киева не будет реализован, как планировалось. Об этом пишет испанское издание Público.

«Каллас, одна из самых ярых европейских критиков России, пошла на рискованный шаг, который обернулся против неё», — отмечается в статье.

Как уточняет издание, против плана Каллас, которую ещё до назначения критиковали за чрезмерное внимание к РФ, выступили Франция, Италия и Испания.

В итоге глава европейской дипломатии была вынуждена признать поражение и проявить прагматизм, столкнувшись с фактами, которые доказывали, что её амбициозный план не будет реализован.

После этого Каллас выступила с более скромным предложением: направить Украине два миллиона снарядов на сумму пять миллиардов евро за счёт добровольных взносов стран-членов ЕС.

Некоторые государства Евросоюза, например Нидерланды, считают, что ряд их партнёров по ЕС не проявляют достаточной поддержки Украины. Это станет одной из ключевых тем обсуждения на предстоящем заседании Совета по иностранным делам, которое, как ожидается, не принесёт значительных результатов, отмечает автор статьи.