Фицо заявил, что поедет в Москву 9 мая, несмотря на предостережения Каллас

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прокомментировал заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас, которая призвала лидеров Евросоюза воздержаться от участия в мероприятиях 9 мая в Москве.

«Я поеду в Москву 9 мая, и никто не вправе мне это запретить», — подчеркнул Фицо у себя в соцсетях, напомнив Каллас о том, что он является главой суверенного государства и сам принимает решения о своих визитах.

Политик подчеркнул, что едет, чтобы почтить память красноармейцев, павших за освобождение Словакии, а также миллионов других жертв нацизма.