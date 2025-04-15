Фицо заявил, что поедет в Москву 9 мая, несмотря на предостережения Каллас
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прокомментировал заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас, которая призвала лидеров Евросоюза воздержаться от участия в мероприятиях 9 мая в Москве.
«Я поеду в Москву 9 мая, и никто не вправе мне это запретить», — подчеркнул Фицо у себя в соцсетях, напомнив Каллас о том, что он является главой суверенного государства и сам принимает решения о своих визитах.
Политик подчеркнул, что едет, чтобы почтить память красноармейцев, павших за освобождение Словакии, а также миллионов других жертв нацизма.
«Я — один из немногих в ЕС, кто постоянно говорит о необходимости мира на Украине и не поддерживает бессмысленное продолжение войны. Слова госпожи Каллас считаю неуважительными и категорически с ними не согласен», — подчеркнул премьер.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас пригрозила «последствиями» странам, делегации которых отправятся в Москву на Парад Победы 9 Мая. Она заявила, что Брюссель не одобряет такие поездки, и сам не намерен принимать участие в торжественных мероприятиях. На этот выпад уже отреагировали в Кремле.