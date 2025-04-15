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15 апреля, 14:36

У нас своя позиция: Армения не поддалась на угрозы ЕС о Параде Победы в Москве

Спикер парламента Армении Симонян оспорил слова Каллас о Параде Победы в Москве

Флаг Армении на Площади Республики в Ереване. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Wirestock Creators

Флаг Армении на Площади Республики в Ереване. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Wirestock Creators

Спикер армянского парламента Ален Симонян оспорил позицию главы дипломатии ЕС Каи Каллас по вопросу участия стран в Параде Победы в Москве на 9 Мая. Заявление председателя парламента приводит РИА «Новости».

«Существует вопрос восприятия. Это и наша победа. Триста тысяч армян не вернулись с фронта. В рядах движения Сопротивления также воевали армяне, и это один из наших дней гордости. Участие премьер-министра [Никола Пашиняна в мероприятиях 9 мая в Москве] никак не может быть связано с ЕС или иным вопросами. <...> Это их позиция, а у нас есть своя»,сказал он.

Симонян отметил, что лидеры ЕС регулярно посещают Москву для переговоров с президентом РФ. Владимиром Путиным, а США также поддерживают диалог с российскими представителями. Спикер парламента признал, что внешнеполитический курс Еревана может вызывать неоднозначную реакцию у различных государств, но это не заставит страну менять свою позицию о том, что Армения руководствуется собственными национальными интересами в отношениях с ЕС, Россией и ОДКБ.

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Напомним, 14 апреля Кая Каллас заявила, что страны, делегации которых будут присутствовать на Параде в честь 9 Мая в Москве, могут столкнуться с «последствиями». Сложно сказать, на что она рассчитывала, запрещая суверенным государствам праздновать Великую победу над нацистскими захватчиками, но список адресатов её слов довольно широк — в Москве в этот день ожидают свыше 20 иностранных лидеров.

Юрий Лысенко
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