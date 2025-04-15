У нас своя позиция: Армения не поддалась на угрозы ЕС о Параде Победы в Москве

Симонян отметил, что лидеры ЕС регулярно посещают Москву для переговоров с президентом РФ. Владимиром Путиным, а США также поддерживают диалог с российскими представителями. Спикер парламента признал, что внешнеполитический курс Еревана может вызывать неоднозначную реакцию у различных государств, но это не заставит страну менять свою позицию о том, что Армения руководствуется собственными национальными интересами в отношениях с ЕС, Россией и ОДКБ.