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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
15 апреля, 10:28

На Парад Победы в Москву приедут более 20 зарубежных лидеров

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Более 20 зарубежных лидеров — глав государств и правительств — станут гостями Парада в честь 80-летия Победы в Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что Россия будет рада видеть 9 Мая всех, кто готов вместе отмечать эту грандиозную дату.

«День этот архиважен. Мы будем рады видеть всех: сейчас уже можно сказать, что мы ожидаем более 20 глав государств и правительств, которые будут вместе с президентом Путиным отмечать этот праздник», — отметил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что День Победы особенно важен именно сейчас, когда в Европе снова поселился нацизм.

Герои СВО примут участие в параде на Красной площади в честь 80-летия Победы
Герои СВО примут участие в параде на Красной площади в честь 80-летия Победы

ЕС и правда против празднования Дня Победы в Москве. Так, ранее глава евродипломатии Кая Каллас пригрозила «последствиями» странам, делегации которых отправятся в РФ 9 Мая. Она заявила, что Брюссель не одобряет такие поездки, и сам не намерен принимать участие в торжествах.

Александра Вишнякова
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