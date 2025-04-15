Более 20 зарубежных лидеров — глав государств и правительств — станут гостями Парада в честь 80-летия Победы в Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что Россия будет рада видеть 9 Мая всех, кто готов вместе отмечать эту грандиозную дату.

«День этот архиважен. Мы будем рады видеть всех: сейчас уже можно сказать, что мы ожидаем более 20 глав государств и правительств, которые будут вместе с президентом Путиным отмечать этот праздник», — отметил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что День Победы особенно важен именно сейчас, когда в Европе снова поселился нацизм.