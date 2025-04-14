Герои СВО примут участия в параде на Красной площади в честь 80-летия Победы

Герои специальной военной операции (СВО) в составе парадного расчёта примут участие в параде в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Безусловно», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос РИА «Новости».

Напомним, на Парад Победы в Москву собираются прибыть многие мировые лидеры, среди которых глава Китая Си Цзиньпин, лидер Бразилии Лула да Силва, премьер Индии Нарендра Моди, президент Сербии Александр Вучич, премьер Словакии Роберт Фицо. Также столицу РФ посетят главы стран бывшего СССР — президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидер Азербайджана Ильхам Алиев, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, лидер Таджикистана Эмомали Рахмон, глава Киргизии Садыр Жапаров.