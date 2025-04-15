Жалкие попытки: В ГД осудили «киевский шабаш» 9 Мая в ответ на Парад Победы в Москве

Собирать что-то в противовес параду в Москве, который является не только демонстрацией силы и мощи нашего государства, но и данью уважения подвигу народа-победителя, абсурдно и нелепо. Парад — это не формальное мероприятие, это символ общей Победы в Великой Отечественной войне, и никакие сборища лицемерных представителей «партии войны» не могут встать с ним в один ряд.