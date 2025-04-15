Жалкие попытки: В ГД осудили «киевский шабаш» 9 Мая в ответ на Парад Победы в Москве
Депутат Белик: Попытки Зеленского сместить фокус внимания с Парада Победы нелепы
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Продавший и предавший свою страну Владимир Зеленский пытается сместить фокус внимания с Парада Победы в Москве на бессмысленный междусобойчик в Киеве. Так депутат Государственной думы Дмитрий Белик в беседе с Life.ru оценил идею Зеленского «перетянуть» внимание на себя 9 Мая.
Собирать что-то в противовес параду в Москве, который является не только демонстрацией силы и мощи нашего государства, но и данью уважения подвигу народа-победителя, абсурдно и нелепо. Парад — это не формальное мероприятие, это символ общей Победы в Великой Отечественной войне, и никакие сборища лицемерных представителей «партии войны» не могут встать с ним в один ряд.
Он назвал жалкими попытки Зеленского сместить внимание с Парада Победы в Москве на «бессмысленный междусобойчик в Киеве». Парламентарий напомнил, что борьба с героическим прошлым и искажение исторической правды — один из традиционных методов киевского режима.
Напомним, Владимир Зеленский решил выступить против Парада Победы, который пройдёт 9 Мая в Москве. Для этого он предложил европейским политикам приехать в праздничную дату в Киев, чтобы продемонстрировать свою дипломатическую силу».