Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 апреля, 11:21

Жалкие попытки: В ГД осудили «киевский шабаш» 9 Мая в ответ на Парад Победы в Москве

Депутат Белик: Попытки Зеленского сместить фокус внимания с Парада Победы нелепы

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Продавший и предавший свою страну Владимир Зеленский пытается сместить фокус внимания с Парада Победы в Москве на бессмысленный междусобойчик в Киеве. Так депутат Государственной думы Дмитрий Белик в беседе с Life.ru оценил идею Зеленского «перетянуть» внимание на себя 9 Мая.

Собирать что-то в противовес параду в Москве, который является не только демонстрацией силы и мощи нашего государства, но и данью уважения подвигу народа-победителя, абсурдно и нелепо. Парад — это не формальное мероприятие, это символ общей Победы в Великой Отечественной войне, и никакие сборища лицемерных представителей «партии войны» не могут встать с ним в один ряд.

Дмитрий Белик

Депутат Госдумы

Собирать что-то в противовес параду в Москве, который является не только демонстрацией силы и мощи нашего государства, но и данью уважения подвигу народа-победителя, абсурдно и нелепо. Парад — это не формальное мероприятие, это символ общей Победы в Великой Отечественной войне, и никакие сборища лицемерных представителей «партии войны» не могут встать с ним в один ряд.
Собирать что-то в противовес параду в Москве, который является не только демонстрацией силы и мощи нашего государства, но и данью уважения подвигу народа-победителя, абсурдно и нелепо. Парад — это не формальное мероприятие, это символ общей Победы в Великой Отечественной войне, и никакие сборища лицемерных представителей «партии войны» не могут встать с ним в один ряд.

Он назвал жалкими попытки Зеленского сместить внимание с Парада Победы в Москве на «бессмысленный междусобойчик в Киеве». Парламентарий напомнил, что борьба с героическим прошлым и искажение исторической правды — один из традиционных методов киевского режима.

Не чтит собственного деда: В Кремле высказались о позиции Зеленского по 9 Мая
Не чтит собственного деда: В Кремле высказались о позиции Зеленского по 9 Мая

Напомним, Владимир Зеленский решил выступить против Парада Победы, который пройдёт 9 Мая в Москве. Для этого он предложил европейским политикам приехать в праздничную дату в Киев, чтобы продемонстрировать свою дипломатическую силу».

Екатерина Хмелева
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • День Победы
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar