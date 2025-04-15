Не чтит собственного деда: В Кремле высказались о позиции Зеленского по 9 Мая
Песков: Отношение Зеленского к празднованию 9 Мая подчёркивает правоту Путина
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Своим нежеланием праздновать 9 Мая Владимир Зеленский в очередной раз показал истинную суть киевского режима и подтвердил, что президент РФ Владимир Путин действует правильно. Об этом в разговоре с журналистами заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметивший, что подобным поведением Зеленский проявляет неуважение к собственному деду-фронтовику.
«[Такая ситуация] лишний раз показывает, что это именно тот режим, который болезненно воспринимает такие дни, как 9 Мая. И это лишний раз подчёркивает правоту российской стороны, правоту президента [России Владимира] Путина, который делает то, что нужно делать. <...> Сам тот факт, что Зеленский не хочет 9 мая праздновать День Победы, как минимум неуважение Зеленского к памяти своего деда», — указал Песков.
Напомним, Владимир Зеленский решил выступить против Парада Победы, который пройдёт 9 Мая в Москве. Киев предложил европейским политикам приехать в праздничную дату в Незалежную, чтобы продемонстрировать России «дипломатическую силу».