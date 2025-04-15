Своим нежеланием праздновать 9 Мая Владимир Зеленский в очередной раз показал истинную суть киевского режима и подтвердил, что президент РФ Владимир Путин действует правильно. Об этом в разговоре с журналистами заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметивший, что подобным поведением Зеленский проявляет неуважение к собственному деду-фронтовику.

«[Такая ситуация] лишний раз показывает, что это именно тот режим, который болезненно воспринимает такие дни, как 9 Мая. И это лишний раз подчёркивает правоту российской стороны, правоту президента [России Владимира] Путина, который делает то, что нужно делать. <...> Сам тот факт, что Зеленский не хочет 9 мая праздновать День Победы, как минимум неуважение Зеленского к памяти своего деда», — указал Песков.