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Регион
15 апреля, 10:53

Не чтит собственного деда: В Кремле высказались о позиции Зеленского по 9 Мая

Песков: Отношение Зеленского к празднованию 9 Мая подчёркивает правоту Путина

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Своим нежеланием праздновать 9 Мая Владимир Зеленский в очередной раз показал истинную суть киевского режима и подтвердил, что президент РФ Владимир Путин действует правильно. Об этом в разговоре с журналистами заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметивший, что подобным поведением Зеленский проявляет неуважение к собственному деду-фронтовику.

«[Такая ситуация] лишний раз показывает, что это именно тот режим, который болезненно воспринимает такие дни, как 9 Мая. И это лишний раз подчёркивает правоту российской стороны, правоту президента [России Владимира] Путина, который делает то, что нужно делать. <...> Сам тот факт, что Зеленский не хочет 9 мая праздновать День Победы, как минимум неуважение Зеленского к памяти своего деда», — указал Песков.

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Напомним, Владимир Зеленский решил выступить против Парада Победы, который пройдёт 9 Мая в Москве. Киев предложил европейским политикам приехать в праздничную дату в Незалежную, чтобы продемонстрировать России «дипломатическую силу».

Александр Юнашев
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