Лидерам ЕС выдвинули жёсткое требование из-за «катастрофы» с Парадом Победы в Москве
Профессор Дизен назвал катастрофой угрозы ЕС мировым лидерам из-за Парада Победы
Парад в Мокве. Обложка © Life.ru
Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен сравнил с катастрофой тот факт, что европейские лидеры опустились до угроз и шантажа в отношении тех политиков, которые выразили желание отправиться в Москву на празднование Дня Победы 9 мая.
«Криминализация дипломатии стала катастрофой и должна прекратиться. Иначе о мире в Европе будут договариваться исключительно неевропейцы», — потребовал Дизен в соцсети Х.
Напомним, главный дипломат ЕС Кая Каллас пригрозила «последствиями» государствам, делегации которых будут присутствовать на Параде Победы 9 Мая в Москве. В Евросоюзе даже пообещали Сербии не присоединять страну к ЕС, если сербский президент Александр Вучич ослушается. В МИД РФ назвали евронацизмом подобные выпады.