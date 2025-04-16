Лидерам ЕС выдвинули жёсткое требование из-за «‎катастрофы» с Парадом Победы в Москве

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен сравнил с катастрофой тот факт, что европейские лидеры опустились до угроз и шантажа в отношении тех политиков, которые выразили желание отправиться в Москву на празднование Дня Победы 9 мая.