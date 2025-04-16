Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 апреля, 07:40

Лидерам ЕС выдвинули жёсткое требование из-за «‎катастрофы» с Парадом Победы в Москве

Профессор Дизен назвал катастрофой угрозы ЕС мировым лидерам из-за Парада Победы

Парад в Мокве. Обложка © Life.ru

Парад в Мокве. Обложка © Life.ru

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен сравнил с катастрофой тот факт, что европейские лидеры опустились до угроз и шантажа в отношении тех политиков, которые выразили желание отправиться в Москву на празднование Дня Победы 9 мая.

«Криминализация дипломатии стала катастрофой и должна прекратиться. Иначе о мире в Европе будут договариваться исключительно неевропейцы», — потребовал Дизен в соцсети Х.

Захарова обвинила Зеленского в «театре абсурда» за созыв лидеров ЕС в Киев 9 Мая
Захарова обвинила Зеленского в «театре абсурда» за созыв лидеров ЕС в Киев 9 Мая

Напомним, главный дипломат ЕС Кая Каллас пригрозила «последствиями» государствам, делегации которых будут присутствовать на Параде Победы 9 Мая в Москве. В Евросоюзе даже пообещали Сербии не присоединять страну к ЕС, если сербский президент Александр Вучич ослушается. В МИД РФ назвали евронацизмом подобные выпады.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar