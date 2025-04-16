Захарова обвинила Зеленского в «театре абсурда» за созыв лидеров ЕС в Киев 9 Мая
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото © Telegram / Мария Захарова
Планы Владимира Зеленского собрать в Киеве глав стран Европейского союза на 9 Мая является «театром абсурда» на фоне его отказа праздновать победу Красной армии над фашистами в 1945 году. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Это то, что можно охарактеризовать выражением, которое мы начали применять примерно года с 2013-го. Это выражение впервые тогда было употреблено и стало системно употребляться. Это выражение — театр абсурда», — высказалась дипломат в эфире радио Sputnik.
Захарова предположила, что отмечать они будут 8 мая, поскольку из-за разницы во времени подписание акта о капитуляции Германии в 1945 году в странах Западной Европы пришлось именно на этот день, тогда как в России — на 9 мая. Она напомнила также, что Зеленский призвал солидарно со странами ЕС отмечать день памяти 8 мая. Он же «на всех парусах» отказывался от 9 Мая, маргинализировал эту священную дату и придумал ради этого истории, заметила представитель МИД.
Напомним, Владимир Зеленский решил выступить против Парада Победы, который пройдёт 9 Мая в Москве. Для этого он предложил европейским политикам приехать в праздничную дату в Киев, чтобы продемонстрировать свою дипломатическую силу». Главы дипслужбы ЕС Кая Каллас его поддержала и заявила, что Брюссель не одобряет визиты европейских политиков на московские торжества, а сам Евросоюз не планирует участвовать в мероприятиях. Однако её позиция уже встретила сопротивление — премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил, что вопреки давлению приедет в Москву 9 мая.