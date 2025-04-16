Планы Владимира Зеленского собрать в Киеве глав стран Европейского союза на 9 Мая является «театром абсурда» на фоне его отказа праздновать победу Красной армии над фашистами в 1945 году. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Это то, что можно охарактеризовать выражением, которое мы начали применять примерно года с 2013-го. Это выражение впервые тогда было употреблено и стало системно употребляться. Это выражение — театр абсурда» , — высказалась дипломат в эфире радио Sputnik .

Захарова предположила, что отмечать они будут 8 мая, поскольку из-за разницы во времени подписание акта о капитуляции Германии в 1945 году в странах Западной Европы пришлось именно на этот день, тогда как в России — на 9 мая. Она напомнила также, что Зеленский призвал солидарно со странами ЕС отмечать день памяти 8 мая. Он же «на всех парусах» отказывался от 9 Мая, маргинализировал эту священную дату и придумал ради этого истории, заметила представитель МИД.