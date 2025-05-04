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4 мая, 08:02

«Это невиданно»: Фицо насмешили угрозы Зеленского участникам Парада Победы в Москве

Фицо: Угрозы Зеленского участникам Парада Победы в Москве неприемлемы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Belish

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Belish

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо счёл смешными угрозы Владимира Зеленского иностранным лидерам, которые поедут в Москву на День Победы. Об этом словацкий политик сообщил на пресс-конференции.

«Это невиданно. По-моему, это смешно. Я отвергаю такие угрозы», — заявил Фицо

Премьер-министр Словакии подтвердил, что на 9 Мая он будет в Москве.

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Напомним, что Владимир Зеленский, решивший отвергнуть предложенное российской стороной перемирие, вдруг начал угрожать иностранным лидерам, которые посетят Москву на День Победы. В Госдуме его назвали трусливым преступником, совершенно оторванным от реальности. А в МИД РФ сказали, что главарь киевского режима стал террористом международного масштаба.

Владимир Озеров
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