«Это невиданно»: Фицо насмешили угрозы Зеленского участникам Парада Победы в Москве
Фицо: Угрозы Зеленского участникам Парада Победы в Москве неприемлемы
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Belish
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо счёл смешными угрозы Владимира Зеленского иностранным лидерам, которые поедут в Москву на День Победы. Об этом словацкий политик сообщил на пресс-конференции.
«Это невиданно. По-моему, это смешно. Я отвергаю такие угрозы», — заявил Фицо
Премьер-министр Словакии подтвердил, что на 9 Мая он будет в Москве.
Напомним, что Владимир Зеленский, решивший отвергнуть предложенное российской стороной перемирие, вдруг начал угрожать иностранным лидерам, которые посетят Москву на День Победы. В Госдуме его назвали трусливым преступником, совершенно оторванным от реальности. А в МИД РФ сказали, что главарь киевского режима стал террористом международного масштаба.