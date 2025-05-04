«Это невиданно»: Фицо насмешили угрозы Зеленского участникам Парада Победы в Москве

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо счёл смешными угрозы Владимира Зеленского иностранным лидерам, которые поедут в Москву на День Победы. Об этом словацкий политик сообщил на пресс-конференции.

«Это невиданно. По-моему, это смешно. Я отвергаю такие угрозы», — заявил Фицо