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3 мая, 13:15

Последствия покушения? Фицо без объяснений отменил несколько рабочих мероприятий

Tvnoviny: Фицо в последние дни несколько раз отменил рабочую программу

Роберт Фицо. Обложка © ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK

Роберт Фицо. Обложка © ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, переживший год назад покушение, за прошедшие дни несколько раз отменял свою рабочую программу в последний момент. Об этом сообщил новостной портал Tvnoviny.

Фицо отказался от участия в торжествах по случаю Первомая в Словакии. Он также не смог, как планировалось, выразить солидарность с трудящимися, отработав ночную смену на хлебозаводе в городе Нитра, отмечает издание.

Были перенесены сроки его лекции для студентов Оксфордского университета в Великобритании. Официальные источники не сообщают причин изменений в графике премьер-министра.

По данным портала, эти изменения могут быть связаны с серьёзными проблемами со здоровьем, возникшими у Фицо после покушения. Премьер-министр также отказался от участия в телепрограмме с бывшим президентом Чехии Милошем Земаном, который недавно посещал Словакию.

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Напоминаем, попытка убить Роберта Фицо произошла весной 2024 года. В него выстрелили во время публичного выступления, во время которого политик критиковал поставки военной помощи Киеву и идею вступления Украины в НАТО. Фицо получил несколько огнестрельных ран. Стрелка задержали — им оказался 71-летний писатель Юрай Центула. Один из сторонников Фицо опубликовал фотографии его костюма со следами крови и дырами от пуль. Осенью на премьера Словакии вновь было совершено покушение.

Юрий Лысенко
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