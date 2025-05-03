Последствия покушения? Фицо без объяснений отменил несколько рабочих мероприятий

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, переживший год назад покушение, за прошедшие дни несколько раз отменял свою рабочую программу в последний момент. Об этом сообщил новостной портал Tvnoviny.

Фицо отказался от участия в торжествах по случаю Первомая в Словакии. Он также не смог, как планировалось, выразить солидарность с трудящимися, отработав ночную смену на хлебозаводе в городе Нитра, отмечает издание.

Были перенесены сроки его лекции для студентов Оксфордского университета в Великобритании. Официальные источники не сообщают причин изменений в графике премьер-министра.