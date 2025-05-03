Последствия покушения? Фицо без объяснений отменил несколько рабочих мероприятий
Tvnoviny: Фицо в последние дни несколько раз отменил рабочую программу
Роберт Фицо. Обложка © ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, переживший год назад покушение, за прошедшие дни несколько раз отменял свою рабочую программу в последний момент. Об этом сообщил новостной портал Tvnoviny.
Фицо отказался от участия в торжествах по случаю Первомая в Словакии. Он также не смог, как планировалось, выразить солидарность с трудящимися, отработав ночную смену на хлебозаводе в городе Нитра, отмечает издание.
Были перенесены сроки его лекции для студентов Оксфордского университета в Великобритании. Официальные источники не сообщают причин изменений в графике премьер-министра.
По данным портала, эти изменения могут быть связаны с серьёзными проблемами со здоровьем, возникшими у Фицо после покушения. Премьер-министр также отказался от участия в телепрограмме с бывшим президентом Чехии Милошем Земаном, который недавно посещал Словакию.
Напоминаем, попытка убить Роберта Фицо произошла весной 2024 года. В него выстрелили во время публичного выступления, во время которого политик критиковал поставки военной помощи Киеву и идею вступления Украины в НАТО. Фицо получил несколько огнестрельных ран. Стрелка задержали — им оказался 71-летний писатель Юрай Центула. Один из сторонников Фицо опубликовал фотографии его костюма со следами крови и дырами от пуль. Осенью на премьера Словакии вновь было совершено покушение.