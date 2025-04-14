Дыры от пуль и пятна крови: Обнародованы фотографии костюма Фицо после покушения
Соратник Фицо обнародовал фотографии его окровавленной одежды с дырами от пуль
Министр обороны Словакии Роберт Калиняк в попытке развеять сомнения в покушении на премьер-министра Роберта Фицо продемонстрировал журналисту Оскару Барами окровавленную одежду своего соратника, пробитую пулями. По словам Калиняка, эти жуткие кадры были сняты сразу после того, как Фицо в критическом состоянии доставили в больницу.
«Вы не представляете, что вас ждёт, у вас внутри несколько пуль и вы идёте на операцию, где их будут извлекать», — рассказал Калиняк о состоянии Фицо перед операцией.
Костюм Фицо после покушения. Фото © X / oskibarami
Напомним, весной прошлого года на Роберта Фицо было совершено покушение. Инцидент произошёл во время его публичного выступления, на котором он высказывался против военной помощи Украине и её вступления в НАТО. В результате нападения Фицо получил огнестрельные ранения. Преступником оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула. Осенью премьера Словакии вновь пытались убить.
Роберт Фицо. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis