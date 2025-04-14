Дыры от пуль и пятна крови: Обнародованы фотографии костюма Фицо после покушения

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк в попытке развеять сомнения в покушении на премьер-министра Роберта Фицо продемонстрировал журналисту Оскару Барами окровавленную одежду своего соратника, пробитую пулями. По словам Калиняка, эти жуткие кадры были сняты сразу после того, как Фицо в критическом состоянии доставили в больницу.

«Вы не представляете, что вас ждёт, у вас внутри несколько пуль и вы идёте на операцию, где их будут извлекать», — рассказал Калиняк о состоянии Фицо перед операцией.