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Регион
14 апреля, 11:34

Дыры от пуль и пятна крови: Обнародованы фотографии костюма Фицо после покушения

Соратник Фицо обнародовал фотографии его окровавленной одежды с дырами от пуль

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк в попытке развеять сомнения в покушении на премьер-министра Роберта Фицо продемонстрировал журналисту Оскару Барами окровавленную одежду своего соратника, пробитую пулями. По словам Калиняка, эти жуткие кадры были сняты сразу после того, как Фицо в критическом состоянии доставили в больницу.

«Вы не представляете, что вас ждёт, у вас внутри несколько пуль и вы идёте на операцию, где их будут извлекать», — рассказал Калиняк о состоянии Фицо перед операцией.

Костюм Фицо после покушения. Фото © X / oskibarami

Костюм Фицо после покушения. Фото © X / oskibarami

Напомним, весной прошлого года на Роберта Фицо было совершено покушение. Инцидент произошёл во время его публичного выступления, на котором он высказывался против военной помощи Украине и её вступления в НАТО. В результате нападения Фицо получил огнестрельные ранения. Преступником оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула. Осенью премьера Словакии вновь пытались убить.

Премьер Словакии Роберт Фицо выступил за развитие отношений с Россией
Премьер Словакии Роберт Фицо выступил за развитие отношений с Россией
Обложка ©

Роберт Фицо. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Наталья Демьянова
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