Премьер Словакии Роберт Фицо выступил за развитие отношений с Россией
Роберт Фицо. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Belish
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что считает невозможным построение стабильного мирового порядка без дружественных отношений с Российской Федерацией. Он подчеркнул, что предпринимает все возможные усилия для развития взаимовыгодного сотрудничества между странами.
Фицо отметил, что потенциал для развития словацко-российских отношений остаётся значительным, несмотря на сложную международную обстановку. Он выразил намерение основывать свою политику на фактах, а не на эмоциях, которые, по его словам, часто преобладают в современных международных отношениях.
Особое внимание словацкий премьер уделил своим планам посетить Москву на празднование Дня Победы. Фицо заявил, что ничто не помешает его участию в мероприятиях, кроме возможных проблем со здоровьем.
«Меня никто не остановит. Единственное, что меня может остановить — это болезнь, но я надеюсь, что этого не случится», — приводят его слова газета «Известия».
Фицо ранее подчёркивал, что Словакия может воспрепятствовать введению новых санкций против России, если они окажутся помехой для мирных переговоров по Украине. Он отметил, что в настоящее время приоритетом должно стать стремление к дипломатическому разрешению ситуации.