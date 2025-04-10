Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 апреля, 01:40

Премьер Словакии Роберт Фицо выступил за развитие отношений с Россией

Роберт Фицо. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Belish

Роберт Фицо. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Belish

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что считает невозможным построение стабильного мирового порядка без дружественных отношений с Российской Федерацией. Он подчеркнул, что предпринимает все возможные усилия для развития взаимовыгодного сотрудничества между странами.

Фицо отметил, что потенциал для развития словацко-российских отношений остаётся значительным, несмотря на сложную международную обстановку. Он выразил намерение основывать свою политику на фактах, а не на эмоциях, которые, по его словам, часто преобладают в современных международных отношениях.

Особое внимание словацкий премьер уделил своим планам посетить Москву на празднование Дня Победы. Фицо заявил, что ничто не помешает его участию в мероприятиях, кроме возможных проблем со здоровьем.

«Меня никто не остановит. Единственное, что меня может остановить — это болезнь, но я надеюсь, что этого не случится», — приводят его слова газета «Известия».

Посол Братчиков анонсировал возможную встречу Путина и Фицо в Москве в мае
Посол Братчиков анонсировал возможную встречу Путина и Фицо в Москве в мае

Фицо ранее подчёркивал, что Словакия может воспрепятствовать введению новых санкций против России, если они окажутся помехой для мирных переговоров по Украине. Он отметил, что в настоящее время приоритетом должно стать стремление к дипломатическому разрешению ситуации.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Словакия
  • Роберт Фицо
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar