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Регион
4 мая, 06:20

«Трусливый преступник»: В ГД высказались об угрозах Зеленского в адрес участников парада

Шеремет назвал Зеленского преступником после его высказываний о Параде Победы

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Угрожая участникам парада Победы в Москве, Владимир Зеленский действует как трусливый преступник. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

«Зеленский ведёт себя как трусливый преступник, угробивший сотни тысяч жизней мирного украинского населения в некогда процветающей стране», — сказал депутат РИА «Новости».

Главарь киевского режима фактически развязал большой геноцид славянского народа, а сейчас он подключил к своей политике ещё и угрозы населению других стран, отметил парламентарий.

По словам Шеремета, угрозы Зеленского лидерам дружественных России стран, которые поедут на парад к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, приравнивают его к самым кровожадным международным террористам.

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Напомним, ранее Владимир Зеленский отказался от предложенного президентом РФ Владимиром Путиным перемирия. Кроме того, он начал угрожать мировым лидерам, которые собираются посетить парад Победы в Москве. В Кремле отреагировали на заявления киевского главаря.

Владимир Озеров
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