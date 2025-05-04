Угрожая участникам парада Победы в Москве, Владимир Зеленский действует как трусливый преступник. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

«Зеленский ведёт себя как трусливый преступник, угробивший сотни тысяч жизней мирного украинского населения в некогда процветающей стране», — сказал депутат РИА «Новости».

Главарь киевского режима фактически развязал большой геноцид славянского народа, а сейчас он подключил к своей политике ещё и угрозы населению других стран, отметил парламентарий.