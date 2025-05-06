Литва и Латвия запретили Вучичу перелёт в Москву на празднование Дня Победы

Литва и Латвия отказали президенту Сербии Александру Вучичу в разрешении на использование своего воздушного пространства для перелёта в Москву на Парад Победы. Об этом сообщает сербское издание «Вечерние Новости».

«После Литвы латвийские власти запретили перелет сербского самолета в Москву, в котором должен был находиться Александр Вучич», — говорится в публикации.

Литовские власти, как утверждается, объяснили отказ в пролёте самолёта с Вучичем «техническими и дипломатическими соображениями».

Ранее аналогичный запрет установили власти Польши и Литвы премьер-министру Словакии Фицо.