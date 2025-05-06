Литва и Латвия запретили Вучичу перелёт в Москву на празднование Дня Победы
«ВН»: Литва и Латвия запретили Вучичу пролёт над своей территорией в Москву
Александр Вучич. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dragan Mujan
Литва и Латвия отказали президенту Сербии Александру Вучичу в разрешении на использование своего воздушного пространства для перелёта в Москву на Парад Победы. Об этом сообщает сербское издание «Вечерние Новости».
«После Литвы латвийские власти запретили перелет сербского самолета в Москву, в котором должен был находиться Александр Вучич», — говорится в публикации.
Литовские власти, как утверждается, объяснили отказ в пролёте самолёта с Вучичем «техническими и дипломатическими соображениями».
Ранее аналогичный запрет установили власти Польши и Литвы премьер-министру Словакии Фицо.
До этого Роберт Фицо рассказал об угрозах из-за решения посетить Парад Победы в Москве. По его мнению, посещение российской столицы продемонстрирует его неприятие растущей изоляции между Европой и РФ, которую он сравнил с «железным занавесом».