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6 мая, 17:58

Литва и Латвия запретили Вучичу перелёт в Москву на празднование Дня Победы

«ВН»: Литва и Латвия запретили Вучичу пролёт над своей территорией в Москву

Александр Вучич. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dragan Mujan

Александр Вучич. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dragan Mujan

Литва и Латвия отказали президенту Сербии Александру Вучичу в разрешении на использование своего воздушного пространства для перелёта в Москву на Парад Победы. Об этом сообщает сербское издание «Вечерние Новости».

«После Литвы латвийские власти запретили перелет сербского самолета в Москву, в котором должен был находиться Александр Вучич», — говорится в публикации.

Литовские власти, как утверждается, объяснили отказ в пролёте самолёта с Вучичем «техническими и дипломатическими соображениями».

Ранее аналогичный запрет установили власти Польши и Литвы премьер-министру Словакии Фицо.

До этого Роберт Фицо рассказал об угрозах из-за решения посетить Парад Победы в Москве. По его мнению, посещение российской столицы продемонстрирует его неприятие растущей изоляции между Европой и РФ, которую он сравнил с «железным занавесом».

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Наталья Демьянова
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