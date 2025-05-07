Николас Мадуро прибыл в Москву для празднования Дня Победы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе со своей супругой Силией Флорес прибыл в Москву с рабочим визитом для празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает Venezolana de Televisión.

«Это мероприятие призвано отдать дань уважения жертвам и мужеству советского народа в годы Второй мировой войны, напомнить о его решающей роли в разгроме фашизма и освобождении Европы», — подчёркивает телеканал.

В рамках поездки у политика также запланированы встречи с российскими официальными лицами и другими международными лидерами, направленные на укрепление двусторонних отношений между странами. Напомним, что это не первый визит Мадуро в Россию на 9 Мая — десять лет назад он уже присутствовал на праздновании 70-летия Победы.