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7 мая, 03:10

Николас Мадуро прибыл в Москву для празднования Дня Победы

Николас Мадуро. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / StringerAL

Николас Мадуро. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / StringerAL

Президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе со своей супругой Силией Флорес прибыл в Москву с рабочим визитом для празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает Venezolana de Televisión.

«Это мероприятие призвано отдать дань уважения жертвам и мужеству советского народа в годы Второй мировой войны, напомнить о его решающей роли в разгроме фашизма и освобождении Европы», — подчёркивает телеканал.

В рамках поездки у политика также запланированы встречи с российскими официальными лицами и другими международными лидерами, направленные на укрепление двусторонних отношений между странами. Напомним, что это не первый визит Мадуро в Россию на 9 Мая — десять лет назад он уже присутствовал на праздновании 70-летия Победы.

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Помимо президента Венесуэлы, на Параде Победы в Москве ожидают лидеров многих других государств, в том числе союзников России по ОДКБ. Полный список гостей праздничных мероприятий представлен в материале Life.ru.

Антон Голыбин
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