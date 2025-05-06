В ВСУ назвали цели для удара в День Победы
WP: ВСУ могут нанести удар 9 мая не по Москве, а по другим регионам РФ
Украинский военный. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee
The Washington Post со ссылкой на источники в украинской армии сообщает, что ВСУ могут предпринять атаки 9 мая, но не в направлении Москвы, а по другим регионам России. Собеседник издания отметил, что нападение на столицу в День Победы может очень разозлить Вашингтон.
«Все российские системы ПВО направлены на защиту Москвы. Даже если будет попытка, она не увенчается успехом. Возможно, Украина нападёт на другие регионы, но не на Москву», — заявил представитель ВСУ.
При этом собеседник издания допустил, что Киев может отказаться от идеи нанесения ударов по территории РФ 9 мая, опасаясь эскалации конфликта и негативной реакции со стороны Москвы и Вашингтона.
В пятницу Россия отметит 80-летие Победы над нацистской Германией в Великой Отечественной войне. Ожидается, что президент Владимир Путин примет в этот день лидеров более десяти дружественных государств, включая председателя КНР Си Цзиньпина. На фоне предстоящих торжеств Владимир Зеленский стал угрожать политикам, которые собираются посетить Парад Победы в столице.