В ВСУ назвали цели для удара в День Победы

The Washington Post со ссылкой на источники в украинской армии сообщает, что ВСУ могут предпринять атаки 9 мая, но не в направлении Москвы, а по другим регионам России. Собеседник издания отметил, что нападение на столицу в День Победы может очень разозлить Вашингтон.

«Все российские системы ПВО направлены на защиту Москвы. Даже если будет попытка, она не увенчается успехом. Возможно, Украина нападёт на другие регионы, но не на Москву», — заявил представитель ВСУ.

При этом собеседник издания допустил, что Киев может отказаться от идеи нанесения ударов по территории РФ 9 мая, опасаясь эскалации конфликта и негативной реакции со стороны Москвы и Вашингтона.

