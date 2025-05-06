Главарь киевского режима Владимир Зеленский издевается над ветеранами, которые хотят праздновать День Победы 9 мая. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Для Зеленского, как мы уже знаем, не осталось ничего святого. Надругавшись над памятью собственного деда, кавалера двух орденов Красной Звезды Семёна Ивановича Зеленского, который прошёл героический путь в годы Великой Отечественной войны, глава киевского режима теперь издевается над ветеранами, которые дожили до 80-летия Победы и которые решительно намерены принять участие в праздничных мероприятиях 9 мая», — сказала дипломат.