«Не осталось ничего святого»: В МИД обвинили Зеленского в издевательстве над ветеранами
Захарова: Зеленский издевается над ветеранами, которые дожили до Победы
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin
Главарь киевского режима Владимир Зеленский издевается над ветеранами, которые хотят праздновать День Победы 9 мая. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
«Для Зеленского, как мы уже знаем, не осталось ничего святого. Надругавшись над памятью собственного деда, кавалера двух орденов Красной Звезды Семёна Ивановича Зеленского, который прошёл героический путь в годы Великой Отечественной войны, глава киевского режима теперь издевается над ветеранами, которые дожили до 80-летия Победы и которые решительно намерены принять участие в праздничных мероприятиях 9 мая», — сказала дипломат.
Она также отметила, что киевский режим после каждого обстрела гражданской инфраструктуры и преднамеренного убийства признаёт свои злодеяния. Власти на Украине всегда подтверждают своё участие в реализации терактов.
Ранее Захарова подтвердила, что перемирие вступит в силу ко Дню Победы, несмотря на действия Вооружённых сил Украины. В ночь с 7 на 8 мая вступит в силу инициатива российского лидера Владимира Путина о трёхдневном перемирии. Напомним, что Зеленский отверг предложение президента России и даже пригрозил мировым лидерам, которые будут в Москве 9 мая.