Захарова подтвердила, что перемирие вступит в силу ко Дню Победы, несмотря на действия ВСУ
Захарова: Перемирие вступит в силу, хотя ВСУ не прекращали огонь на Пасху
Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России
В ночь с 7 на 8 мая вступит в силу инициатива российского лидера Владимира Путина о трёхдневном перемирии в связи с празднованием 80-летия Победы, хотя на Пасху Украина не прекращала огонь, нарушив тем самым соглашение. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
«В полночь с 7 на 8 мая начнёт действовать 72-часовое перемирие по случаю 80-летия Великой Победы, объявленное президентом России Владимиром Путиным 27 апреля. <...> Напомним, что, в отличие от России, ВСУ даже не думали прекращать огонь на Пасху, нарушив режим прекращения огня около 5 тысяч раз», — сказала дипломат.
Захарова также напомнила, что 3 мая главарь киевского режима Владимир Зеленский публично отказался поддержать эту инициативу. Экс-комик утверждал, что предложение о перемирии несерьёзно.
Тем временем в Кремле пообещали адекватный ответ на попытки Киева сорвать майское перемирие. В случае атак со стороны Вооружённых сил Украины на российские позиции или объекты последует ответный удар. Напомним, что ранее Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Однако Зеленский отверг предложение президента России. Главарь киевского режима также пригрозил мировым лидерам, которые будут в Москве на Параде Победы.