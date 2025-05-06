Захарова подтвердила, что перемирие вступит в силу ко Дню Победы, несмотря на действия ВСУ

В ночь с 7 на 8 мая вступит в силу инициатива российского лидера Владимира Путина о трёхдневном перемирии в связи с празднованием 80-летия Победы, хотя на Пасху Украина не прекращала огонь, нарушив тем самым соглашение. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«В полночь с 7 на 8 мая начнёт действовать 72-часовое перемирие по случаю 80-летия Великой Победы, объявленное президентом России Владимиром Путиным 27 апреля. <...> Напомним, что, в отличие от России, ВСУ даже не думали прекращать огонь на Пасху, нарушив режим прекращения огня около 5 тысяч раз», — сказала дипломат.