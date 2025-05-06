В Кремле пообещали адекватный ответ на попытки Киева сорвать майское перемирие

В дни празднования Дня Победы российские войска прекратят ведение огня. Однако, как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в случае атак со стороны Украины на российские позиции или объекты, последует ответный удар.

«Огонь будет прекращён, но в случае, если взаимности со стороны киевского режима не будет и будут продолжаться попытки нанесения ударов по нашим позициям или по нашим объектам, то будет сразу же даваться адекватный ответ», — пообещал представитель Кремля в ходе брифинга.