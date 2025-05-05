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Регион
5 мая, 18:29

Трамп высоко оценил решение РФ объявить трёхдневное перемирие на Украине

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Leyden

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Leyden

Американский президент Дональд Трамп положительно отнёсся к предложению президента России Владимира Путина объявить трёхдневное перемирие во время празднования 80-летия Великой Победы. Об этом глава Белого дома заявил в разговоре с журналистами.

«Я думаю, что мы прошли долгий путь, и, возможно, что-то произойдёт, надеемся, что произойдёт. Как вы знаете, президент Путин только что объявил о трёхдневном прекращении огня, что звучит не так уж много, однако это очень много, если вы знаете, с чего мы начинали», — ответил на соответствующий вопрос президент Штатов.

Трамп считает, что сейчас сложились хорошие условия для мирного разрешения конфликта. По его мнению, и Москва, и Киев хотят мира. При этом он намекнул, что российское руководство может стать уступчивее на фоне снизившихся цен на нефть.

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Напомним, что Владимир Путин сообщил о готовности начать переговоры с Украиной без предварительных условий. Также российский лидер объявил трёхдневное перемирие на период празднования 80-летия Победы в ВОВ. Киев несколько дней молчал, после чего инициативу главы РФ наконец прокомментировал Владимир Зеленский, отказавшись от прекращения огня и зачем-то начав угрожать лидерам стран, которые приедут в Москву на 9 Мая.

Юрий Лысенко
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