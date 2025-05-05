Песков назвал встречу Путина и Трампа необходимой, но требующей подготовки

В Кремле считают встречу президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа — актуальной и необходимой, однако она требует серьёзной подготовки. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в разговоре с журналистами 5 мая.

«Эта тема действительно обсуждается. Мы уверены, что такая встреча востребована, но она должна быть основательно подготовлена — с привлечением экспертов и продолжением диалога между Москвой и Вашингтоном. Пока конкретных договорённостей нет», — отметил Песков, комментируя возможную встречу в Саудовской Аравии в мае.