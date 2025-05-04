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Регион
4 мая, 20:21

Не берёт трубки: Европейские лидеры умоляли Трампа позвонить Путину из-за Украины

Трамп заявил, что страны ЕС просили его связаться с Путиным из-за Украины

Дональд Трамп. Обложка © X / WhiteHouse45

Дональд Трамп. Обложка © X / WhiteHouse45

Глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что европейские лидеры просили его связаться с президентом России Владимиром Путиным по украинскому вопросу.

«Они мне звонили много раз, просили поговорить с Путиным по Украине», – сообщил он в эфире NBC.

Как рассказал хозяин Белого дома, европейские лидеры жаловались ему, что Путин «не отвечает на их звонки».

Трамп признал, что ещё надеется на какое-то урегулирование ситуации на Украине. Правда, добавил, что в любой момент Вашингтон может выйти из переговоров. Он также указал, что Штаты «достигли большого прогресса в переговорах с одной из сторон», не уточнив, что же это за «сторона» оказалась более сговорчивой.

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Напомним, ранее Трамп развеял догадки о своём третьем президентском сроке, заверив, что не собирается баллотироваться на пост главы государства на выборах 2028 года. Следующим главой США, по его словам, может стать вице-президент Джей Ди Вэнс, а также госсекретарь Марко Рубио.

Юния Ларсон
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