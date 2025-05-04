Трамп исключил третий президентский срок и намекнул на преемника

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности выдвижения вице-президента Джей Ди Вэнса в качестве кандидата на пост нового американского лидера после завершения его собственного срока. В интервью NBC News нынешний хозяин Белого дома высоко оценил работу Вэнса, назвав его «фантастическим» и «блестящим парнем», и допустил его лидерство в списке возможных преемников.

Помимо Вэнса, глава Штатов также отметил госсекретаря Марко Рубио, назвав его «отличным». Трамп подчеркнул, что действующий вице-президент, демонстрирующий выдающиеся результаты, имеет преимущество перед другими потенциальными кандидатами, но не исключил, что ему могут бросить вызов другие «хорошие люди» в партии. Про себя же он сказал, что не планирует баллотироваться на третий срок.