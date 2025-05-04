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4 мая, 14:54

«Мы ближе с одной из сторон»: Трамп заявил о прогрессе в переговорах по Украине

NBC: Трамп видит прогресс в общении с одной из сторон конфликта на Украине

Обложка © ТАСС / АР

Обложка © ТАСС / АР

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон достиг неплохого прогресса в общении с одной из сторон украинского конфликта. Политик не стал уточнять, с какой, но выразил надежду, что удастся найти точки соприкосновения и с другой стороной.

«Я считаю, что мы находимся ближе с одной стороной и, возможно, не так близко с другой»,заявил глава Белого дома в интервью телеканалу NBC News.

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Также в беседе с журналистом телеканала президент США допустил, что когда-нибудь может устать от участия в переговорном процессе по Украине. По его словам, сейчас случаются «позитивные вещи», поэтому процесс движется.

Татьяна Миссуми
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