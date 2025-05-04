«Мы ближе с одной из сторон»: Трамп заявил о прогрессе в переговорах по Украине

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон достиг неплохого прогресса в общении с одной из сторон украинского конфликта. Политик не стал уточнять, с какой, но выразил надежду, что удастся найти точки соприкосновения и с другой стороной.

«Я считаю, что мы находимся ближе с одной стороной и, возможно, не так близко с другой», — заявил глава Белого дома в интервью телеканалу NBC News.