«Мы ближе с одной из сторон»: Трамп заявил о прогрессе в переговорах по Украине
NBC: Трамп видит прогресс в общении с одной из сторон конфликта на Украине
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Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон достиг неплохого прогресса в общении с одной из сторон украинского конфликта. Политик не стал уточнять, с какой, но выразил надежду, что удастся найти точки соприкосновения и с другой стороной.
«Я считаю, что мы находимся ближе с одной стороной и, возможно, не так близко с другой», — заявил глава Белого дома в интервью телеканалу NBC News.
Также в беседе с журналистом телеканала президент США допустил, что когда-нибудь может устать от участия в переговорном процессе по Украине. По его словам, сейчас случаются «позитивные вещи», поэтому процесс движется.