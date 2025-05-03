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3 мая, 13:45

«Теперь это война Трампа»: В Европе сделали тяжёлое заявление о конфликте на Украине

Профессор Дизен: Украинский конфликт становится войной Трампа из-за его решений

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz

Украинский конфликт становится «войной Дональда Трампа», несмотря на регулярные заявления американского президента о его желании поскорее положить конец боевым действиям. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х.

Его комментарий стал реакцией на сообщение Пентагона о том, что в пятницу Соединённые Штаты одобрили контракт на техническое обслуживание самолётов F-16 для Украины.

«Неясно, отказался ли Трамп окончательно от своих амбиций по прекращению прокси-войны, или это ограниченная передача, связанная со сделкой по минералам. В любом случае, теперь это война Трампа», — утверждает Дизен.

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Ранее на Украине заявили, что после подписания соглашения по украинским недрам Соединённые Штаты выделят Киеву военную помощь в размере 50 миллионов долларов. Однако теперь такие поставки будут осуществляться на коммерческой основе.

Владимир Озеров
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