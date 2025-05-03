«Теперь это война Трампа»: В Европе сделали тяжёлое заявление о конфликте на Украине

Украинский конфликт становится «войной Дональда Трампа», несмотря на регулярные заявления американского президента о его желании поскорее положить конец боевым действиям. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х.

Его комментарий стал реакцией на сообщение Пентагона о том, что в пятницу Соединённые Штаты одобрили контракт на техническое обслуживание самолётов F-16 для Украины.

«Неясно, отказался ли Трамп окончательно от своих амбиций по прекращению прокси-войны, или это ограниченная передача, связанная со сделкой по минералам. В любом случае, теперь это война Трампа», — утверждает Дизен.