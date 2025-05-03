США выделили $310,5 млн на обслуживание и ремонт украинских истребителей F-16
Истребитель F-16. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michael Fitzsimmons
Государственный департамент США утвердил контракт на сумму 310,5 миллиона долларов для поддержки Украины в эксплуатации истребителей F-16. Об этом сообщило агентство оборонного сотрудничества Пентагона.
Согласно заявлению, сделка предусматривает предоставление услуг по обучению украинского персонала, модернизации и техническому обслуживанию самолётов, а также поставку запасных частей, расходных материалов, комплектующих и наземного оборудования. В Пентагоне подчеркнули, что реализация контракта не повлияет на текущий военный баланс в регионе. Программа направлена на укрепление возможностей Украины в использовании и поддержании состояния самолётов F-16, которые ранее были переданы или планируются к поставке.
Также сообщалось, что армия Украины получает старые истребители F-16. Летательные аппараты ранее были сняты с вооружения и стояли на хранении, а потому они малопригодны для выполнения боевых задач, считают американские СМИ.