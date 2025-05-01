«Не пригодны для полётов»: США отправляют Украине снятые с эксплуатации F-16

Соединённые Штаты отправляют Украине устаревшие и снятые с эксплуатации истребители F-16, которые хранятся на авиабазе Девис-Монтен. Об этом пишет американский портал The War Zone.

«Эти F-16 были сняты с вооружения США и не пригодны для полётов», — указано в публикации.

В статье подчёркивается, что истребители не укомплектованы необходимыми компонентами, включая двигатель и радар.