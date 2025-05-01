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Специальная военная операция (СВО)

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1 мая, 17:43

«Не пригодны для полётов»: США отправляют Украине снятые с эксплуатации F-16

TWZ: США отправляют на Украину снятые с эксплуатации истребители F-16

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michael Fitzsimmons

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michael Fitzsimmons

Соединённые Штаты отправляют Украине устаревшие и снятые с эксплуатации истребители F-16, которые хранятся на авиабазе Девис-Монтен. Об этом пишет американский портал The War Zone.

«Эти F-16 были сняты с вооружения США и не пригодны для полётов», — указано в публикации.

В статье подчёркивается, что истребители не укомплектованы необходимыми компонентами, включая двигатель и радар.

Очевидец снял на видео огненный штопор украинского Су-27, который подбил свой же F-16
Очевидец снял на видео огненный штопор украинского Су-27, который подбил свой же F-16

Западные истребители F-16, переданные Украине, продолжают проигрывать российским аналогам в зоне проведения СВО. Ранее сообщалось, что ВС РФ смогли уничтожить уже восемь из 27 таких военных самолётов

Наталья Демьянова
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