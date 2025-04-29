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Опубликовано 29 апреля 2025, 07:36
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Очевидец снял на видео огненный штопор украинского Су-27, который подбил свой же F-16

Опубликовано видео падения украинского Су-27, который подбил свой же F-16

В Сети появилось видео падения украинского истребителя Су-27, который был уничтожен во время отражения атаки российских дронов. Как утверждается, это тот самый самолёт, который мог быть по ошибке сбит другими лётчиками ВСУ на американском F-16.

Украинский Су-27. Видео © Times of Ukraine

На кадрах местных СМИ видно, что подбитый истребитель штопором падает в лес и буквально полностью сгорает в воздухе. В украинских источниках также выдвигалась версия, что истребитель мог быть уничтожен силами ПВО Украины. Кроме того, называется место случившегося — пригород Черкасс.

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Ранее в Воздушных силах Украины сообщили, что самолёт Су-27 потерпел крушение, когда украинские ВС отражали атаку российских дронов. Пилот успел катапультироваться, после чего его подобрали в лесу и доставили в больницу. Этот истребитель был одним из самых ценных для Киева. По одной из версий, украинский Су-27 был сбит своими же, предположительно, вылетевшими на задание на F-16.

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Times of Ukraine

Татьяна Миссуми
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