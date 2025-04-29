Очевидец снял на видео огненный штопор украинского Су-27, который подбил свой же F-16
Опубликовано видео падения украинского Су-27, который подбил свой же F-16
В Сети появилось видео падения украинского истребителя Су-27, который был уничтожен во время отражения атаки российских дронов. Как утверждается, это тот самый самолёт, который мог быть по ошибке сбит другими лётчиками ВСУ на американском F-16.
Украинский Су-27. Видео © Times of Ukraine
На кадрах местных СМИ видно, что подбитый истребитель штопором падает в лес и буквально полностью сгорает в воздухе. В украинских источниках также выдвигалась версия, что истребитель мог быть уничтожен силами ПВО Украины. Кроме того, называется место случившегося — пригород Черкасс.
Ранее в Воздушных силах Украины сообщили, что самолёт Су-27 потерпел крушение, когда украинские ВС отражали атаку российских дронов. Пилот успел катапультироваться, после чего его подобрали в лесу и доставили в больницу. Этот истребитель был одним из самых ценных для Киева. По одной из версий, украинский Су-27 был сбит своими же, предположительно, вылетевшими на задание на F-16.
Times of Ukraine