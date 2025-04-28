Один из самых ценных истребителей ВВС Украины сбит в воздушном бою с российскими БПЛА
Воздушные силы Украины заявили о «потере» Су-27 в ходе охоты за российскими БПЛА
Истребитель Су-27. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dawid Lech
Самолёт Су-27 ВВС Украины потерпел крушение во время отражения атаки российских дронов утром 28 апреля, пилот выжил. О «потере» одного из самых ценных истребителей во время выполнения «комплексного боевого задания» доложили Воздушные силы Незалежной.
«Пилот успешно катапультировался, поисково-спасательная команда своевременно прибыла на место приземления, лётчик доставлен в медицинское учреждение для проведения диагностики. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, состояние стабильное», — заявили в пресс-службе ВС.
Для расследования причин крушения была создана специальная комиссия, она уже начала свою работу.
Тем временем на Западе подняли тревогу из-за превосходства российских самолётов над западными истребителями F-16, несмотря на модернизацию. По их сведениям, ВС РФ смогли уничтожить уже 8 из 27 этих военных самолётов во время спецоперации на Украине.