ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 апреля 2025, 10:11
5892

Один из самых ценных истребителей ВВС Украины сбит в воздушном бою с российскими БПЛА

Воздушные силы Украины заявили о «потере» Су-27 в ходе охоты за российскими БПЛА

Истребитель Су-27. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dawid Lech

Истребитель Су-27. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dawid Lech

Самолёт Су-27 ВВС Украины потерпел крушение во время отражения атаки российских дронов утром 28 апреля, пилот выжил. О «потере» одного из самых ценных истребителей во время выполнения «комплексного боевого задания» доложили Воздушные силы Незалежной.

«Пилот успешно катапультировался, поисково-спасательная команда своевременно прибыла на место приземления, лётчик доставлен в медицинское учреждение для проведения диагностики. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, состояние стабильное», — заявили в пресс-службе ВС.

Для расследования причин крушения была создана специальная комиссия, она уже начала свою работу.

Тем временем на Западе подняли тревогу из-за превосходства российских самолётов над западными истребителями F-16, несмотря на модернизацию. По их сведениям, ВС РФ смогли уничтожить уже 8 из 27 этих военных самолётов во время спецоперации на Украине.

Минобороны официально подтвердило уничтожение истребителя F-16 ВСУ
Минобороны официально подтвердило уничтожение истребителя F-16 ВСУ
BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar