Один из самых ценных истребителей ВВС Украины сбит в воздушном бою с российскими БПЛА

Самолёт Су-27 ВВС Украины потерпел крушение во время отражения атаки российских дронов утром 28 апреля, пилот выжил. О «потере» одного из самых ценных истребителей во время выполнения «комплексного боевого задания» доложили Воздушные силы Незалежной.

«Пилот успешно катапультировался, поисково-спасательная команда своевременно прибыла на место приземления, лётчик доставлен в медицинское учреждение для проведения диагностики. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, состояние стабильное», — заявили в пресс-службе ВС.

Для расследования причин крушения была создана специальная комиссия, она уже начала свою работу.