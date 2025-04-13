Александр Овечкин
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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
13 апреля, 09:07

Минобороны официально подтвердило уничтожение истребителя F-16 ВСУ

Минобороны: ПВО РФ за сутки сбила самолёт F-16 и 207 БПЛА ВСУ

Наша армия уничтожила F-16. Обложка © Life.ru / Шедеврум

Наша армия уничтожила F-16. Обложка © Life.ru / Шедеврум

За минувшие сутки российские системы ПВО уничтожили украинский истребитель F-16 и 207 беспилотников самолётного типа, сообщили в Минобороны РФ. Также были перехвачены восемь бомб JDAM и семь ракет HIMARS американского производства.

Напомним, 12 апреля Вооружённые силы Украины заявили о гибели 26-летнего лётчика F-16 Павла Иванова во время выполнения боевого задания. Информацию подтвердил Владимир Зеленский. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая допустила, что истребитель могли сбить украинские военные из-за неотрегулированной системы «свой — чужой».

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Оксана Попова
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