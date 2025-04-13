Минобороны официально подтвердило уничтожение истребителя F-16 ВСУ
Минобороны: ПВО РФ за сутки сбила самолёт F-16 и 207 БПЛА ВСУ
Наша армия уничтожила F-16. Обложка © Life.ru / Шедеврум
За минувшие сутки российские системы ПВО уничтожили украинский истребитель F-16 и 207 беспилотников самолётного типа, сообщили в Минобороны РФ. Также были перехвачены восемь бомб JDAM и семь ракет HIMARS американского производства.
Напомним, 12 апреля Вооружённые силы Украины заявили о гибели 26-летнего лётчика F-16 Павла Иванова во время выполнения боевого задания. Информацию подтвердил Владимир Зеленский. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая допустила, что истребитель могли сбить украинские военные из-за неотрегулированной системы «свой — чужой».