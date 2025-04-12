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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
12 апреля, 19:58

Не дружественный огонь: В ВСУ рассказали, как Армия России сбила хвалёный F-16

BBC: Самолёт F-16 был сбит российской ракетой в зоне проведения СВО

Истребитель F-16. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Simon Vandamme

Истребитель F-16. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Simon Vandamme

Потерпевший крушение украинский истребитель F-16 был сбит российской ракетой. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на военный источник в украинской армии.

По сведениям источника, российские войска выпустили три ракеты по самолёту. Предположительно, это была управляемая зенитная ракета С-400 или ракета класса «воздух-воздух» Р-37.

Собеседник телеканала исключил возможность «дружественного огня» со стороны украинских средств ПВО. Он утверждает, что в зоне выполнения задач не было работы украинских сил противовоздушной обороны.

«Всего россияне выпустили по самолёту три ракеты. Это была либо управляемая зенитная ракета из состава наземного комплекса С-400, либо ракета класса «воздух-воздух» Р-37», — отметил источник.

Выпущено три ракеты: Жители Сумской области рассказали о попытках спасения сбитого F-16
Выпущено три ракеты: Жители Сумской области рассказали о попытках спасения сбитого F-16

Напомним, 12 апреля Вооружённые силы Украины заявили о гибели 26-летнего лётчика F-16 Павла Иванова во время выполнения боевого задания. Информацию подтвердил Владимир Зеленский. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая допустила, что истребитель могли сбить украинские военные из-за неотрегулированной системы «свой — чужой».

Антон Голыбин
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