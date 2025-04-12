Не дружественный огонь: В ВСУ рассказали, как Армия России сбила хвалёный F-16

Потерпевший крушение украинский истребитель F-16 был сбит российской ракетой. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на военный источник в украинской армии.

По сведениям источника, российские войска выпустили три ракеты по самолёту. Предположительно, это была управляемая зенитная ракета С-400 или ракета класса «воздух-воздух» Р-37.

Собеседник телеканала исключил возможность «дружественного огня» со стороны украинских средств ПВО. Он утверждает, что в зоне выполнения задач не было работы украинских сил противовоздушной обороны.